Lâm Đồng lần đầu tổ chức lễ hội trà quốc tế

Lễ hội trà quốc tế 2025 diễn ra gần một tháng từ 11/11, với hơn 10 hoạt động văn hóa – kinh tế về trà, dự kiến thu hút hơn 20.000 người đến Lâm Đồng.

Thông tin được công bố tại họp báo chiều 10/11, tại phường Xuân Hương - Đà Lạt. Lễ hội mở đầu vào ngày mai bằng hoạt động "Không gian sáng tác nghệ thuật về văn hóa trà" tại Nhà máy chè năm 1927 ở Bảo Lộc, sau đó nối tiếp bằng chuỗi sự kiện trải dài đến cuối năm, mang đến bức tranh toàn cảnh về văn hóa và kinh tế trà Việt Nam.

Trọng tâm diễn ra từ 3-7/12, thời điểm cao điểm du lịch tại Lâm Đồng. Các hoạt động chính gồm: Hội chợ Triển lãm Trà quốc tế, Hội nghị cấp cao về chiến lược phát triển ngành trà, Ngoại giao Trà với sự góp mặt của 60 đại sứ tại Việt Nam, lễ hội đường phố và văn hóa trà, đại nhạc hội kết hợp trình diễn áo dài của 80 thí sinh Miss Cosmo Thế giới tại Đà Lạt.

Thu hoạch chè ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Ảnh: Hoài Thanh

Du khách dịp này có thể trải nghiệm vùng trồng trà, khám phá các vùng trà trứ danh, tìm hiểu văn hóa – thiên nhiên và nghệ nhân làm trà của Lâm Đồng. Ông Mori Kazuki, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chè Lâm Đồng, cho hay mục tiêu của lễ hội là thông qua văn hóa trà và du lịch để đưa Lâm Đồng trở thành "thủ phủ trà thế giới", nơi kết nối con người, văn hóa và cảnh quan.

Ban tổ chức cũng phát động cuộc thi về văn hóa và khởi nghiệp trà dành cho sinh viên đại học trên cả nước với tổng giải thưởng hơn 300 triệu đồng. Các chuyên gia trong và ngoài nước dự kiến công bố nghiên cứu khoa học mới nhất về trà Việt Nam, đồng thời xác lập một kỷ lục mới, góp phần quảng bá và khẳng định vị thế trà Việt.

Đại diện Ban tổ chức lễ hội trà quốc tế 2025 tại buổi họp báo, chiều 10/11. Ảnh: Việt Quốc

Lâm Đồng hiện là thủ phủ trà của cả nước với hơn 11.000 ha cây chè, sản lượng 164.000 tấn một năm. Khí hậu và thổ nhưỡng đa dạng giúp vùng đất này tạo ra nhiều dòng trà đặc trưng như đen, ô long, xanh.

Lễ hội do UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công ty CP Chè Lâm Đồng và các đơn vị liên quan tổ chức, nhằm tôn vinh di sản trồng trà, nghệ thuật thưởng trà, đồng thời thúc đẩy kinh tế, xúc tiến thương mại, mở rộng xuất khẩu và nâng cao giá trị cho sản phẩm trà.

Khải Nguyên