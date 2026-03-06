Lâm Đồng hủy 5 sổ đỏ dự án khu đô thị Đại Ninh

5 sổ đỏ tại khu đô thị Đại Ninh bị hủy do doanh nghiệp không nộp lại các giấy chứng nhận sau khi tỉnh Lâm Đồng thu hồi toàn bộ đất làm dự án.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng vừa hủy 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty cổ phần Đầu tư - Du lịch Sài Gòn Đại Ninh vào tháng 2/2013.

Lý do dự án bị Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất, theo quyết định của UBND tỉnh Lâm Đồng hôm 13/1.

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng đã thông báo, đề nghị Công ty Sài Gòn Đại Ninh nộp lại bản chính các giấy chứng nhận, nhưng doanh nghiệp này không thực hiện.

Hiện trạng khu vực thực hiện dự án khu đô thị sinh thái Đại Ninh, năm 2024. Ảnh: Trường Hà

Theo quyết định của Sở, giao dịch liên quan đến các giấy chứng nhận bị thu hồi sẽ chấm dứt theo quy định. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm với các phát sinh liên quan. Văn phòng đăng ký đất đai được giao cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và công khai danh sách giấy chứng nhận bị hủy.

Mặt khác, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng vừa thu hồi 876,88 ha rừng do Công ty Sài Gòn Đại Ninh quản lý tại các xã Đức Trọng, Ninh Gia và Tà Hine. Trong đó, 789,8 ha rừng được giao Ban Quản lý rừng phòng hộ Đức Trọng quản lý, bảo vệ. Còn lại 87,08 ha giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp các địa phương quản lý.

Khu đô thị Đại Ninh được UBND tỉnh Lâm Đồng cũ cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty cổ phần đầu tư - du lịch Sài Gòn Đại Ninh vào năm 2010. Doanh nghiệp do này bà Phan Thị Hoa thành lập và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng giám đốc.

Dự án có tổng quy mô gần 3.600 ha, trong đó hơn 1.000 ha rừng thuê thuộc địa bàn 4 xã của huyện Đức Trọng cũ. Tổng vốn đầu tư dự án này khoảng 25.000 tỷ đồng. Sau 8 năm, doanh nghiệp không có năng lực tài chính để triển khai dự án, nhiều sai phạm nên bị Thanh tra Chính phủ kết luận thu hồi đất, chấm dứt hoạt động vào tháng 6/2020. Đến nay sau hơn chục năm, khu đô thị Đại Ninh mới chỉ có một số công trình tạm được xây dựng, nhưng xuống cấp, hư hỏng.

Trường Hà