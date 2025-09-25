Lâm Đồng gỡ vướng tổ hợp trường đua ngựa, sân golf hơn 300 ha

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở, ngành tháo gỡ vướng mắc cho tổ hợp trường đua ngựa Thiên Mã - Madagui, bảo đảm tiến độ và tính khả thi của dự án.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có buổi làm việc về các dự án của Công ty TNHH Hồng Lam - Madagui và Công ty cổ phần Đua ngựa Thiên Mã - Madagui. Các dự án gồm sân golf Hương Lam Madagui và trường đua ngựa Thiên Mã - Madagui; trung tâm nuôi, huấn luyện ngựa đua và du lịch Đạ Huoai; câu lạc bộ Polo và ngựa biểu diễn.

Tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp cho biết địa phương sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các dự án sớm triển khai, đưa vào khai thác. Ông đề nghị doanh nghiệp lập đề án, các hồ sơ để trình phê duyệt.

UBND xã Đạ Huoai cùng công ty cần hoàn thành xác định ranh giới dự án, tạo cơ sở cho các thủ tục tiếp theo. Các sở, ngành liên quan được giao hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm tiến độ và tính khả thi của dự án.

Tổ hợp thể thao, du lịch này được chấp thuận đầu tư vào năm 2007, thuộc địa bàn xã Đạ Huoai với quy mô hơn 335 ha, và tổng vốn đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng. Mục tiêu dự án là hình thành trang trại chăn nuôi ngựa đua, được tổ chức kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó, phục vụ ngành công nghiệp thể thao giải trí, dịch vụ du lịch sinh thái theo tiêu chuẩn quốc tế.

Trong quá trình triển khai, dự án còn gặp một số vướng mắc về đất đai, quy hoạch và thủ tục pháp lý. Ông Nguyễn Ngọc Mỹ, đại diện công ty, cho biết một phần diện tích chưa thống nhất giữa quy hoạch sử dụng đất và thực tế nên cần điều chỉnh bổ sung quy hoạch chi tiết. Các thủ tục xây dựng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất còn chậm. Việc giải quyết hồ sơ ở cấp cơ sở và văn phòng đăng ký đất đai chưa đồng bộ.

Bên cạnh một số hạng mục ban đầu đã hoàn tất, phần lớn dự án còn dang dở. Trong đó dự án Trường đua ngựa Thiên Mã - Madagui hiện trong quá trình xin điều chỉnh quy hoạch và giấy phép để tiếp tục triển khai. Sân golf Hương Lam Madagui và trung tâm nuôi, huấn luyện ngựa đua cũng đang hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh.

Doanh nghiệp đề nghị UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ thủ tục, sớm cho phép điều chỉnh quy hoạch chi tiết và thủ tục đất đai. Đơn vị cam kết đẩy nhanh tiến độ, từng bước hình thành một khu phức hợp thể thao du lịch quy mô lớn, có khả năng phục vụ 20.000-30.000 khách mỗi tuần, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động.

Trước khi sáp nhập với Bình Thuận, Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng cũ là một trong những thị trường phát triển mạnh phân khúc đất nền, nghỉ dưỡng. Tính đến hết quý II, tỉnh có gần 7.000 giao dịch gồm đất nền, nhà riêng lẻ và căn hộ chung cư, tăng 22% theo năm. Bất động sản tại một số địa bàn như Đà Lạt, Bảo Lộc cũ đều tăng mạnh lượng giao dịch, lần lượt 38% và 43% so với quý trước.

Đình Trí