Lâm Đồng dự kiến có khu nhà xã hội hơn 70 ha ở Mũi Né

Hồ sơ quy hoạch khu nhà xã hội hơn 70 ha nằm giáp đường Võ Nguyên Giáp, gần sân bay Phan Thiết đang được lấy ý kiến.

Theo bản lấy ý kiến của UBND phường Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) dự án khu nhà ở xã hội tại khu VI nằm hai bên đường Võ Nguyên Giáp. Thời gian lấy ý kiến đến ngày 11/2.

Dự án có tổng diện tích quy hoạch hơn 70 ha, nằm trên trục đường kết nối trung tâm TP Phan Thiết cũ với phường Mũi Né, đồng thời là tuyến du lịch trọng điểm ven biển quốc gia. Vị trí này cách khu vực quy hoạch sân bay Phan Thiết khoảng 9 km.

Hiện trạng khu vực xây nhà ở xã hội chủ yếu là đất nông nghiệp và quỹ đất trống. Trong đó, hơn 26 ha được quy hoạch làm nhà xã hội cao 9-20 tầng, bố trí tại trung tâm và dọc trục chính. Gần 5 ha đất dọc trục Võ Nguyễn Giáp sẽ bố trí khu thương mại dịch vụ.

Một số hạng mục khác tại dự án gồm quảng trường, công viên trung tâm, trường học, khu văn hóa, thể dục thể thao, bãi đỗ xe... Quy mô dân số dự kiến 18.000-20.000 người.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội hơn 70 ha tại Mũi Né. Ảnh: UBND phường Mũi Né

Bên cạnh việc lấy ý kiến góp ý, UBND phường Mũi Né cũng kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng sớm phê duyệt đồ án quy hoạch trên để thu hút nguồn lực xã hội hóa.

Tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập có diện tích lớn nhất nước, hơn 24.000 km2. Hết năm ngoái, tỉnh mới hoàn thành gần 39% chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội được Thủ tướng giao với gần 1.400 căn trong năm. Số nhà ở còn thiếu dự kiến hoàn thành gộp vào năm nay.

Giai đoạn 2025-2030, tỉnh này đặt mục tiêu hoàn thành hơn 14.500 căn nhà xã hội, đáp ứng nhu cầu an cư của công nhân và người thu nhập thấp.

