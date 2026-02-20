Lâm Đồng công bố loạt khu 'đất vàng' đấu giá trong 2026

13 thửa đất ở các vị trí đắc địa ven biển và trung tâm đô thị ở Phan Thiết và Gia Nghĩa (cũ) dự kiến được đấu giá trong năm nay.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành danh mục các khu đất sẽ đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2026. Trong đó có ba khu được chuyển tiếp từ năm 2025, gồm khu I Khu đô thị thương mại, dịch vụ mới Hàm Tiến - Mũi Né, thửa số 1 (1.728 m2) và thừa số 2 (2.527 m2) nhà hàng khách sạn Thông Xanh Victory tại phường Đông Gia Nghĩa.

Danh mục còn có 6 khu đất mới đủ điều kiện đấu giá năm nay, tập trung ở phường Bắc Gia Nghĩa và xã Đắk Wil. Các khu này chủ yếu được quy hoạch làm dự án đô thị, du lịch sinh thái.

STT Khu đất Vị trí 1 Khu đất thực hiện dự án du lịch sinh thái thuộc lòng hồ thủy điện Sêrêpốk 3 Xã Đắk Will 2 Thửa đất số 11 thu hồi của Công ty TNHH MTV Thương mại và du lịch Đắk Nông Phường Bắc Gia Nghĩa 3 Thửa đất số 1 thu hồi của Công ty TNHH MTV Thương mại và du lịch Đắk Nông Phường Bắc Gia Nghĩa 4 Thửa đất số 1 diện tích 235 m2 (nhà giới thiệu sản phẩm) Phường Bắc Gia Nghĩa 5 Thửa đất biệt thự số 3 thuộc khu tái định cư phía đông hồ Trung Tâm diện tích 293 m2 (chưa hoàn thiện cơ sở hạ tầng) Phường Bắc Gia Nghĩa 6 Khu đất dự án Khu đô thị mới tổ 1 Phường Bắc Gia Nghĩa

Cùng đó, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở ngành đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ pháp lý để đấu giá 4 khu đất trong quý IV năm nay.

Khu đầu tiên rộng gần 4.000 m2 tại phường Phú Trinh (thu hồi của hợp tác xã Cơ khí Tiền Phong), đã giải phóng mặt bằng. Khu thứ 2 rộng gần 116 ha thuộc khu Đồi Cát Bay tại phường Mũi Né, chưa giải phóng mặt bằng.

Lô thứ ba là khu du lịch suối nước nóng Bưng Thị tại xã Tân Thành với diện tích hơn 105 ha, chưa giải phóng mặt bằng. Lô cuối cùng có diện tích hơn 1,2 ha thuộc chợ huyện Phú Quý.

UBND tỉnh giao các địa phương quản lý ranh giới các khu đất, không để bị lấn chiếm. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao tổng hợp các vướng mắc, đề xuất UBND tỉnh giải quyết.

Từ 1/7/2025, Lâm Đồng sáp nhập với Bình Thuận, Đắk Nông, lấy tên là Lâm Đồng. Tỉnh mới được đánh giá có nhiều lợi thế thu hút đầu tư đô thị, dịch vụ, cảng biển và du lịch. Cuối năm ngoái, Sun Group được chấp thuận đầu tư khu đô thị Hàm Tiến - Mũi Né (khu III) với vốn 12.000 tỷ đồng.

Đình Trí