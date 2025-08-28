Lái máy bay, trò chuyện với robot tại triển lãm thành tựu đất nước 80 năm

Trong buồng lái A320, bà Trịnh Thị Thức (75 tuổi) đến từ Đông Anh trải nghiệm làm phi công. "Trước giờ tôi chưa từng đi máy bay nên lần này rất thích thú và ngạc nhiên", bà Thức nói. Ảnh: Quỳnh Trần
Thăm khu vực thành tựu khoa học công nghệ của Bộ Khoa học và Công nghệ, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cùng hai Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và Nguyễn Đức Hải xem sản phẩm khoa học công nghệ, chuyển đổi số, thích thú tương tác với robot. Ảnh: Lưu Quý
Du khách thích thú trò chuyện, vỗ tay với robot, UAV trong gian hàng của Bộ Công an. Ảnh: Thanh Tùng
Khách tham quan tương tác với chó robot của Bộ Công an. Video: Nguyễn Đông
Các em nhỏ nô đùa với robot tuần tra giám sát an ninh VSR01, lần đầu tiên được giới thiệu trước công chúng, do Viettel nghiên cứu và phát triển. Robot đang được thử nghiệm và triển khai ở các nhà máy nội bộ.
Robot được Viettel nghiên cứu, phát triển từ năm 2024. Đây là robot tuần tra an ninh thông minh, được thiết kế để thay thế hoặc hỗ trợ lực lượng bảo vệ tại khu công nghiệp, khu dân cư, nhà máy và hạ tầng trọng yếu. Robot có khả năng hoạt động liên tục trong mọi điều kiện thời tiết, tự động di chuyển, phát hiện sự cố và đưa cảnh báo kịp thời nhờ công nghệ AI và cảm biến hiện đại. Video: Nguyễn Đông
Du khách đeo kính thực tế ảo, nhập vai người lính lái “xe không kính” vượt bom đạn trên đường Trường Sơn trong không gian trưng bày của Bộ Quốc phòng. Trên đường, họ phải khéo léo tránh máy bay địch ném bom, chứng kiến lực lượng phòng không đánh trả quyết liệt và thanh niên xung phong sửa đường cho xe qua. Người lái cũng phải vượt hố bom, né chướng ngại vật, cảm nhận rõ không khí khốc liệt của chiến trường năm xưa. Ảnh: Thanh Tùng
Khu vực giới thiệu phim trường số thu hút nhiều người xem, với hoạt động nhập vai trong bộ phim "Đào, phở và piano" của đạo diễn Phi Tiến Sơn. Khán giả nhiều lứa tuổi được hướng dẫn quay một đoạn video ngắn trên nền phông xanh. Các máy quay tự động tương tác trực tiếp, kết quả được hiển thị trên màn hình bên cạnh. Ban tổ chức sẽ gửi video cho khán giả ngay sau đó.
Trong video là khán giả Phạm Thùy Trang (34 tuổi) hóa thân cô gái Hà Nội vui mừng sau khi nhận tin chiến thắng. "Tôi rất vui, cảm thấy mình như một diễn viên thực thụ", Thùy Trang nói. Video: Hà Thu
Đông người xếp hàng chờ trải nghiệm các loại súng như TBS-19/AK của quân đội. Ảnh: Thanh Tùng
Xếp hàng trải nghiệm bắn súng tại triển lãm thành tựu đất nước. Video: Văn Phú
