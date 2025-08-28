Lái máy bay, trò chuyện với robot tại triển lãm thành tựu đất nước 80 năm

Trong buồng lái A320, bà Trịnh Thị Thức (75 tuổi) đến từ Đông Anh trải nghiệm làm phi công. "Trước giờ tôi chưa từng đi máy bay nên lần này rất thích thú và ngạc nhiên", bà Thức nói. Ảnh: Quỳnh Trần

Thăm khu vực thành tựu khoa học công nghệ của Bộ Khoa học và Công nghệ, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cùng hai Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và Nguyễn Đức Hải xem sản phẩm khoa học công nghệ, chuyển đổi số, thích thú tương tác với robot. Ảnh: Lưu Quý

Robot chó tuần tra do Viettel nghiên cứu, phát triển lần đầu ra mắt

Các em nhỏ nô đùa với robot tuần tra giám sát an ninh VSR01, lần đầu tiên được giới thiệu trước công chúng, do Viettel nghiên cứu và phát triển. Robot đang được thử nghiệm và triển khai ở các nhà máy nội bộ.

Robot được Viettel nghiên cứu, phát triển từ năm 2024. Đây là robot tuần tra an ninh thông minh, được thiết kế để thay thế hoặc hỗ trợ lực lượng bảo vệ tại khu công nghiệp, khu dân cư, nhà máy và hạ tầng trọng yếu. Robot có khả năng hoạt động liên tục trong mọi điều kiện thời tiết, tự động di chuyển, phát hiện sự cố và đưa cảnh báo kịp thời nhờ công nghệ AI và cảm biến hiện đại. Video: Nguyễn Đông