Lai Châu có tân chủ tịch tỉnh

Ông Hà Quang Trung, Phó bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, được HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, với 39 trong số 40 đại biểu có mặt tán thành.

Sáng 19/11, ông Trung được bầu thay ông Lê Văn Lương đã được Ban Bí thư điều động giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Điện Biên ba ngày trước.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông khẳng định sẽ sâu sát cơ sở, lắng nghe người dân, tập trung xây dựng Lai Châu phát triển nhanh, xanh và bền vững.

Ông Hà Quang Trung phát biểu sáng 19/11. Ảnh: Báo Lai Châu

Ông Hà Quang Trung 49 tuổi, quê Hưng Yên, tốt nghiệp cử nhân Tài chính - Tín dụng, thạc sĩ Kinh doanh và Quản lý. Ông từng công tác tại Điện Biên với các chức vụ Giám đốc Sở Tài chính, Bí thư Thành ủy và Chủ tịch HĐND TP Điện Biên Phủ, Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó bí thư Tỉnh ủy. Hai ngày trước, ông được Ban Bí thư điều động giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Lai Châu.

Lai Châu là tỉnh miền núi Tây Bắc, giáp Vân Nam (Trung Quốc), Lào Cai, Điện Biên và Sơn La; diện tích khoảng 9.000 km2, dân số gần 500.000. Tỉnh có hơn 265 km đường biên giới với Trung Quốc và sở hữu cửa khẩu quốc gia Ma Lù Thàng. Đại hội Đảng bộ tỉnh giữa tháng 10 đặt mục tiêu đưa Lai Châu đạt mức phát triển trung bình của vùng trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030 và đạt mức trung bình cả nước vào 2045.

Vũ Tuân