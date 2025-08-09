Lạc vào khu rừng đẹp như cổ tích ở Cam Lâm

Khánh HòaKhu rừng tràm và dương xỉ ở xã Cam Lâm hút giới trẻ nhờ khung cảnh thơ mộng, xanh mát như bước ra từ truyện cổ tích.

Khu rừng nằm trên đường K10, xã Cam Lâm, cách trung tâm Nha Trang gần 40 km và gần các khu nghỉ dưỡng ven biển Khánh Hòa. Với diện tích hơn 1 ha, rừng có nhiều cây tràm phủ rêu, thảm dương xỉ xanh mướt và khi nắng xuyên qua tán lá tạo nên khung cảnh thơ mộng.

Nguyễn Đức Hiếu check in tại khu rừng đầu 8/2025. Ảnh: Đức Hiếu

Nguyễn Đức Hiếu, nhiếp ảnh gia, sống tại Nha Trang, biết đến khu rừng qua một đoạn clip trên mạng xã hội và đã đến khám phá vào đầu tháng 8. Nam du khách 27 tuổi thấy choáng ngợp ngay từ đầu, với nắng kết hợp với cây xanh tạo nên vẻ đẹp siêu thực.

"Tôi thấy rất thích khi đến đây, do mọi thứ đẹp hơn những gì mong đợi", Hiếu nói.

Theo nhiếp ảnh gia, rừng có nhiều đường mòn dễ di chuyển, không khí mát mẻ, yên tĩnh, thỉnh thoảng bắt gặp sóc kiếm ăn trên cây. Sau khi chụp ảnh, Hiếu dành khoảng một giờ ngồi pha cà phê, tựa lưng lên thân cây đổ và ngắm trời qua tán lá.

Một số góc "sống ảo" được nhiều bạn trẻ ưa chuộng khi check in tại đây là lối vào với những thân cây cổ thụ ngã đổ và khu vực có các cây tràm thân bạc trắng nổi bật giữa thảm rêu và dương xỉ xanh. Địa điểm này dễ tiếp cận, không đòi hỏi thể lực hay nhiều thời gian di chuyển, nên thuận tiện cho việc chuẩn bị trang phục chụp ảnh.

Nhiếp ảnh gia gợi ý thời điểm lý tưởng để chụp ảnh là đầu buổi sáng 8-9h hoặc chiều từ 14-15h, khi ánh nắng còn đủ xuyên qua tán cây. Lúc này, khu rừng trở nên rực rỡ với ánh sáng le lói tạo nên nhiều khung hình huyền ảo. Ngược lại, vào những thời điểm thiếu sáng, việc chụp ảnh sẽ khó khăn hơn.

Khu rừng nằm sát mặt đường và chủ yếu là cây bụi nên khó lạc, nhưng Hiếu lưu ý khách nữ đi lần đầu không nên đi một mình, nên đi cùng người có kinh nghiệm hoặc dân bản địa. Đây là điểm check in tự phát, không có dịch vụ trông giữ, du khách cần tự bảo quản xe và giữ vệ sinh, không xả rác để gìn giữ cảnh quan cho người đến sau.

Lạc vào khu rừng đẹp như cổ tích ở Cam Lâm Hành trình khám phá khu rừng cổ tích. Video: Đức Hiếu

Tuấn Anh