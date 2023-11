Kỹ sư tại OpenAI nhận lương bao nhiêu?

Nhiều trong số những kỹ sư dọa rời OpenAI sau vụ sa thải CEO có thu nhập 800.000 USD mỗi năm và có tầm ảnh hưởng với công ty.

Ngành công nghệ luôn nổi tiếng vì mức lương cao, trong đó kỹ sư tại các doanh nghiệp hàng đầu như Meta, Google và Amazon có thể kiếm hàng trăm nghìn USD mỗi năm. Trong cơn sốt AI, kỹ sư tại những công ty chuyên về trí tuệ nhân tạo có thu nhập cao hơn 8-12,5% so với đồng nghiệp ở doanh nghiệp công nghệ thông thường, theo dữ liệu từ nền tảng Levels.fyi.

Bloomberg thống kê từ các nguồn tin và thông báo tuyển dụng cho thấy phần lớn kỹ sư OpenAI có lương 200.000-370.000 USD mỗi năm, trong khi các vị trí đòi hỏi chuyên môn cao có thể đạt 450.000 USD. Cộng với các khoản thưởng, nhiều kỹ sư của công ty này đạt thu nhập tới 800.000 USD.

Ảnh bữa tiệc của nhân viên OpenAI được cựu chủ tịch Greg Brockman chia sẻ ngày 22/11. Ảnh: X/Greg Brockman

Trước đó, hồi tháng 7, Google cũng bị lộ bảng lương nội bộ, cho thấy hầu hết kỹ sư nhận lương từ 100.000 đến 375.000 USD mỗi năm. Trong danh sách, người được trả cao nhất là kỹ sư phần mềm cấp độ 7 với 718.000 USD. Cộng khoản thưởng 605.000 USD, vị trí này có thu nhập lên đến 1,3 triệu USD.

Còn theo Salary.com, lương trung bình của kỹ sư công nghệ tại Mỹ là 77.433 USD một năm. Các chuyên gia đánh giá mức thu nhập hậu hĩnh của Google và OpenAI đối với kỹ sư là để giữ chân nhân tài, tránh việc họ đầu quân cho đối thủ.

Sự bùng nổ của AI khiến nhiều công ty chạy đua săn tìm nhân sự chuyên về học máy. Nhu cầu lao động trong lĩnh vực này tăng cao trong khi không có nhiều người đủ am hiểu về AI, nên các doanh nghiệp phải tìm mọi cách để giữ chân những kỹ sư có năng lực. Do đó, những kỹ sư như vậy ở OpenAI đóng vai trò then chốt trong việc đưa Sam Altman trở lại vị trí CEO chỉ vài ngày sau khi ông bị sa thải. Hơn 700 nhân viên công ty đã ký vào thư ngỏ, dọa sẽ rời công ty và đầu quân cho Microsoft nếu hội đồng quản trị không nhượng bộ.

"Quá trình sa thải Sam Altman và loại Greg Brockman khỏi hội đồng quản trị đã gây nguy hiểm cho tất cả công việc đang thực hiện, làm suy yếu sứ mệnh cũng như công ty của chúng ta. Hành vi đó thể hiện rõ rằng hội đồng quản trị hiện tại không có đủ năng lực để giám sát OpenAI", bức thư có đoạn.

Sam Altman là nhà đồng sáng lập OpenAI từ năm 2015 và giữ chức CEO trước khi bị sa thải qua Google Meet vào ngày 17/11. Vụ lật đổ được cho là vì những bất đồng trong định hướng phát triển AI, khi Altman đẩy nhanh việc thương mại hóa sản phẩm, còn nhóm các nhà khoa học, đứng đầu là Ilya Sutskever, muốn giữ sứ mệnh của một tổ chức phi lợi nhuận, xây dựng AI tổng quát (AGI) theo hướng có lợi cho nhân loại.

Điệp Anh (theo Business Insider)