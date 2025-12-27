Kỹ sư quân đội chế tạo tên lửa, UAV

Dù yêu cầu kỹ thuật phức tạp, thời gian bị rút ngắn một nửa, các kỹ sư quân đội vẫn hoàn thành loạt sản phẩm công nghệ quốc phòng, trong đó có tên lửa, UAV, được đưa vào trang bị thực tế.

Tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 11 sáng 27/12, những câu chuyện chia sẻ của các cá nhân điển hình tiên tiến liên tục nhận được những tràng pháo tay từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự.

Trung tá Nguyễn Mạnh Linh, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao trực thuộc Viettel, là một trong những gương mặt tiêu biểu. Anh cùng cộng sự được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ nghiên cứu, chế tạo các sản phẩm thông tin quân sự và khí tài tác chiến điện tử công nghệ cao trong bối cảnh yêu cầu kỹ thuật rất cao, trong khi tiến độ bị rút ngắn còn một nửa so với kế hoạch ban đầu.

Theo trung tá Linh, nhóm nghiên cứu phải vượt qua nhiều rào cản do đây là những công nghệ hiện đại mà chỉ một số ít quốc gia làm chủ, như công nghệ bảo mật, khả năng thích nghi, xử lý trinh sát radar tự động. Dải sản phẩm trải rộng từ trang bị cầm tay cho người lính đến khí tài trên xe, tàu và trạm cố định, tạo áp lực lớn về tổ chức và triển khai.

Trung tá Nguyễn Mạnh Linh chia sẻ tại Đại hội thi đua yêu nước. Ảnh: Giang Huy

Với tinh thần người lính "làm hết việc, không phải hết giờ", nhóm lựa chọn cách tiếp cận bài bản, tập trung xây dựng nền tảng công nghệ dùng chung, từ đó phát triển các sản phẩm theo yêu cầu khác nhau; đồng thời ứng dụng mô phỏng tính toán, nghiên cứu song song các công nghệ mới để tối ưu thuật toán và quy trình.

Nhờ đó, nhiệm vụ được hoàn thành đúng yêu cầu. Nhiều sản phẩm đã được trang bị trong các đơn vị quân đội; một số công nghệ lõi có tính lưỡng dụng cho cả quân sự và dân sự được bảo hộ bằng sáng chế độc quyền trong nước và quốc tế. "Những nhiệm vụ này giúp chúng tôi ngày càng trưởng thành và tự tin hơn để tiếp tục nghiên cứu, bứt phá về khoa học công nghệ", trung tá Linh chia sẻ.

Cũng tại Đại hội, câu chuyện của thượng tá Lê Văn Thọ, Trưởng công an xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, khiến hội trường lắng lại. Anh kể về thời khắc bơi gần 2 km trong đêm 19/11 để đưa cano vào vùng cô lập cứu dân trong đợt mưa lũ cực đoan tại Nam Trung Bộ.

Từ ngày 17 đến 22/11, địa bàn xảy ra mưa lũ dồn dập, lực lượng công an xã trực chiến 100% quân số theo phương châm bốn tại chỗ. Chiều 19/11, nước lũ dâng nhanh, các tổ công an dùng ghe nhỏ, phao kéo di dời khoảng 500 người dân khỏi khu vực xung yếu. Đến tối, nước lũ tiếp tục dâng cao, cano chi viện không thể tiếp cận do còn cách hiện trường khoảng 2 km, trong khi điện và sóng điện thoại bị gián đoạn.

Trước tình huống đó, thượng tá Thọ cùng đồng đội quyết định bơi ra để đưa cano vào. Sau khi được lực lượng Sư đoàn 377 hỗ trợ, đội cứu hộ tiếp tục đưa người dân ra khỏi vùng cô lập, mỗi chuyến di chuyển được 10-12 người, chủ yếu là người già và trẻ nhỏ.

Nhà sáng chế Vũ Hữu Lê với bản vẽ chiếc máy vò chè Liên Xô. Ảnh: Giang Huy

Một câu chuyện khác cũng nhận được nhiều tràng pháo tay là chia sẻ của ông Vũ Hữu Lê, hơn 90 tuổi, đến từ tỉnh Lào Cai. Ông mang theo chiếc túi đựng những dụng cụ gắn bó từ thuở thiếu niên như ê ke, bản vẽ, từng theo ông trong các lớp học cầu đường phục vụ kháng chiến.

Tốt nghiệp đại học tại Liên Xô với tấm bằng đỏ, ông từng làm giám đốc nhà máy cơ khí của tỉnh với 600 công nhân, chế tạo nhiều thiết bị phục vụ kháng chiến. Khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, ông xin nghỉ hưu sớm, đi thu mua sắt vụn để có nguyên liệu tiếp tục sáng chế máy móc cho nông dân. Bản vẽ ông cầm trên tay tại Đại hội là thiết kế máy vò chè từng giúp nhiều hộ dân nâng cao năng suất.

"Tôi xuất thân từ nông dân, được Nhà nước cho đi học thì phải quay lại giúp nông dân. Tôi làm máy móc cho họ, và chính họ chỉ cho tôi cần cải tiến điều gì", ông Lê nói.

Hoàng Phương