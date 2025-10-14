Kỳ họp 10 Quốc hội không chất vấn, tập trung thông qua 50 luật

Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa 15 dự kiến xem xét, quyết định 66 nội dung, trong đó có 50 dự án luật, và không tiến hành chất vấn để tập trung cho công tác lập pháp.

Chiều 14/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp cho ý kiến về công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 10 - kỳ họp thường kỳ cuối cùng của Quốc hội khóa 15.

Phó chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết kỳ họp sẽ xem xét, quyết định 66 nội dung gồm 50 dự án luật, 3 nghị quyết lập pháp và 13 nhóm vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các nội dung quan trọng khác. Do khối lượng lớn, Thường vụ Quốc hội cho phép gộp thảo luận chung các nội dung cùng lĩnh vực, rút ngắn thời gian trình bày tờ trình, báo cáo. Tổng thời gian làm việc dự kiến 41 ngày, chỉ bố trí một ngày thứ Bảy làm việc.

Kỳ họp khai mạc sáng 20/10, dự kiến bế mạc ngày 12/12, diễn ra liên tục để hoàn thành toàn bộ chương trình. Trong thời gian Hội nghị Trung ương 15 diễn ra, Quốc hội sẽ bố trí thảo luận Tổ. Kỳ họp này cũng giảm thời gian nghe trình bày các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, báo cáo công tác hằng năm để tăng thời gian thảo luận, cho ý kiến; đồng thời dành nửa ngày thảo luận Tổ góp ý dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng 14 như thông lệ các nhiệm kỳ trước.

Khác với thông lệ, kỳ họp 10 không tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Thay vào đó, Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường báo cáo tổng hợp việc thực hiện các nghị quyết về giám sát chuyên đề, chất vấn, nhằm tập trung thời gian cho công tác lập pháp.

Phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Làm luật linh hoạt nhưng không buông lỏng chất lượng

Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện - Giám sát Lê Thị Nga bày tỏ lo ngại khi cả 50 dự án luật đều được trình và thông qua theo quy trình rút gọn. "Điều đó có nghĩa là chưa đánh giá tác động chính sách đầy đủ, nên rất lo về chất lượng dự án luật, nhất là khi thời gian gấp gáp và thủ tục rút gọn được áp dụng nhiều", bà nói. Bà Nga đề nghị cơ quan Quốc hội và Chính phủ có giải pháp bảo đảm chất lượng thẩm tra, tránh tình trạng luật ban hành vội, thiếu khả thi.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhận định kỳ họp thứ 9 vừa qua là "kỳ họp lịch sử" khi sửa Hiến pháp, thông qua 34 luật, nhưng kỳ họp 10 sẽ còn lớn hơn với 66 nội dung, trong đó có 50 luật. Ông lưu ý chỉ các dự án đủ điều kiện mới được thông qua theo trình tự rút gọn; các dự án luật theo quy trình hai kỳ họp sẽ để sang Quốc hội khóa 16. Trường hợp chưa thể sửa luật, Quốc hội sẽ thể hiện bằng nghị quyết để địa phương có thể triển khai ngay khi có văn bản hướng dẫn thi hành.

"Chất lượng các dự án luật phải được nâng lên từ khâu soạn thảo của Chính phủ, các bộ, ngành đến thẩm tra của cơ quan Quốc hội. Nếu căn theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì hiện nay thời gian không đảm bảo, nên phải linh hoạt nhưng không buông lỏng chất lượng", Chủ tịch Quốc hội nói.

Ông đề nghị Chính phủ xác định thứ tự ưu tiên, luật nào thông qua trước, luật nào để sau; các bộ, ngành cần gửi hồ sơ sớm cho đại biểu nghiên cứu, tránh tình trạng "chiều nhận tài liệu, sáng hôm sau đã thảo luận, thông qua", khiến cơ quan thẩm tra bị động và ảnh hưởng chất lượng lập pháp.

Sơn Hà