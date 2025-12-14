Kình ngư Mỹ Tiên giúp Việt Nam tạo kỳ tích sau sự cố ở SEA Games 33

Mỹ Tiên bước vào chung kết bơi tiếp sức 4x200m tự do, một ngày sau sự cố ở lễ trao HC bạc bơi hỗn hợp 400m nữ. Cô bật khóc khi nhận góp ý từ Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam (VASA) Đinh Việt Hùng (áo trắng).

Theo một thành viên đội tuyển, ông Hùng thường có những góp ý chuyên môn với các VĐV. Nhưng lần này không phải là thời điểm và địa điểm phù hợp, vì Mỹ Tiên vừa trải qua phần thi căng thẳng.