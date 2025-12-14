Kình ngư Mỹ Tiên giúp Việt Nam tạo kỳ tích sau sự cố ở SEA Games 33

Mỹ Tiên bước vào chung kết bơi tiếp sức 4x200m tự do, một ngày sau sự cố ở lễ trao HC bạc bơi hỗn hợp 400m nữ. Cô bật khóc khi nhận góp ý từ Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam (VASA) Đinh Việt Hùng (áo trắng).
Theo một thành viên đội tuyển, ông Hùng thường có những góp ý chuyên môn với các VĐV. Nhưng lần này không phải là thời điểm và địa điểm phù hợp, vì Mỹ Tiên vừa trải qua phần thi căng thẳng.
Hôm nay, ông Hùng vẫn có mặt trên khán đài ở Cung dưới nước Huamark để theo dõi các phần thi. Tuy nhiên, ông đã không tham gia các phần trao giải.
Sau sự cố hôm qua, lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam đã trao đổi với ông Hùng, đồng thời nhắc nhở lãnh đội và đại diện các Liên đoàn, Hiệp hội nên có sự chia sẻ, động viên VĐV trong quá trình tập luyện và thi đấu tại SEA Games 33.
Ở dưới hồ bơi, Mỹ Tiên thi đấu ở lượt thứ hai, sau Nguyễn Khả Nhi. Hai lượt còn lại thuộc về Phạm Thị Vân và Nguyễn Thúy Hiền.
Trong ngày thi đấu với phong độ cao, bốn cô gái của Việt Nam đã cạnh tranh sòng phẳng với Thái Lan, Philippines và Singapore.
Ở lượt cuối của Thúy Hiền, Mỹ Tiên đứng không yên và liên tục cổ vũ đàn em.
Trên khán đài, các thành viên đội tuyển bơi cũng cổ vũ cuồng nhiệt, trong đó có HC vàng bơi hỗn hợp 400m nam Nguyễn Quang Thuấn (trái) - em trai huyền thoại Nguyễn Thị Ánh Viên.
Cuối cùng, Thúy Hiền cán đích với thời gian 8 phút 14 giây 22 giữa niềm vui vô bờ của Khả Nhi (áo đen), Mỹ Tiên (giữa) và Phạm Thị Vân (phải).
Thái Lan về nhất với 8 phút 10 giây 10, còn về nhì là Philippines, ít hơn 1 giây 45.
Niềm hạnh phúc kéo dài với các cô gái từ lúc hoàn thành cuộc thi đến khi lên bục nhận huy chương. Sau sự cố, Mỹ Tiên vẫn giữ được tâm lý tốt để cùng đồng đội đem về thêm huy chương cho Việt Nam.
Đây là tấm HC đồng đầu tiên của bơi Việt Nam ở bơi tự do tiếp sức 4x200m nữ, còn Singapore lần đầu không có huy chương ở nội dung tại một kỳ SEA Games.
Thành tích của Tiên, Hiền, Vân, Nhi (từ trái sang) cũng phá sâu kỷ lục quốc gia 8 phút 24 giây 41, lập tại giải VĐQG hồi tháng 3. Trước đó, bộ tứ này đã giành HC đồng bơi tự do tiếp sức 4x100m và cũng phá kỷ lục quốc gia, với thời gian 3 phút 47 giây 47.
Hiếu Lương