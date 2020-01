Lượng khẩu trang bán online tại Singapore tăng gấp 15 lần, còn ở Bắc Kinh, người dân nói "chỉ muốn quà năm mới là khẩu trang".

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc vừa công bố tổng số người chết vì virus nCoV là 132, với số ca nhiễm gần 6.000 người. Ở Vũ Hán – trung tâm dịch bệnh này, đeo khẩu trang là điều bắt buộc. Tuy nhiên, tại nhiều nơi khác, người dân cũng đang đổ xô mua sản phẩm này.

Ở Thượng Hải, chuyện xếp hàng dài chờ mua khẩu trang tại các hiệu thuốc đã trở thành điều thường thấy. Còn ở Bắc Kinh, một người dân cho biết trên WSJ rằng: "Năm nay, chúng tôi chỉ muốn quà năm mới là khẩu trang".

Ở Mỹ, 5 trường hợp đến nay đã được xác định nhiễm virus corona. Nhưng từ tuần trước, người dân nước này đã đổ xô mua khẩu trang. Các cửa hàng bán dụng cụ y tế tại Texas cháy hàng ngay sau tin một sinh viên Đại học Texas A&M trở về từ Vũ Hán có triệu chứng của virus viêm phổi này. CNN cho biết các cửa hàng quanh trường đại học của người này ở Brazos Valley đã bán hết khẩu trang.

Genese Smith – làm việc tại MediCare Equipment ở Bryan (Texas, Mỹ) cho biết trên KBTX rằng họ thường trữ khoảng 50 khẩu trang. Tuy nhiên, ngày thứ năm – chỉ một ngày sau tin sinh viên này phải vào viện kiểm tra, rất nhiều người đã đến hỏi mua khẩu trang.

"Chỉ trong vòng 30 phút sau tin tức này, chúng tôi bắt đầu nhận nhiều cuộc gọi hỏi có khẩu trang không, loại nào và còn bao nhiêu", ông nói. Smith đã phải đặt thêm khẩu trang vì hết hàng quá nhanh. Nhiều cửa hàng khác trong khu vực cũng cùng chung cảnh ngộ.

Người dân mua khẩu trang tại một hiệu thuốc ở Mong Kok (Hong Kong). Ảnh: SCMP

SCMP cho biết tại Hong Kong, cuối tuần trước, 2 trong 6 nhà thuốc tại khu mua sắm Tsim Sha Tsui đã hết khẩu trang. Hàng dài người xếp hàng mua sản phẩm này tại nhiều nơi trong thành phố, trong đó có Festival Walk ở Kowloon Tong và AEON ở Tai Koo. Có nơi còn hạn chế khách hàng chỉ được mua 2 hộp mỗi người. Nhiều nơi không bán lẻ.

Các hãng bán lẻ cho biết nguồn cung bán buôn khan hiếm khiến họ phải tăng giá bán. Giá khẩu trang tại các nhà thuốc tại đây cuối tuần trước đã tăng 30%. Trên các trang mua sắm online, như Taobao, mặt hàng này còn tăng giá gần chục lần, BBC cho biết.

Tại Canada, nhiều cửa hàng ở Toronto cũng hết khẩu trang và nước rửa tay. Starkmans Health Care Depot hôm qua (28/1) cho biết trên CTV News Toronto rằng: "Hàng cứ về là hết ngay". Loại khẩu trang N95 – hiệu quả hơn trong việc phòng chống virus – lại càng khó kiếm.

Quản lý cửa hàng Starkmans cho biết, ông hiện có 10 hộp khẩu trang thông thường và dự đoán bán hết trong một giờ. Một khách hàng nữ đang xếp hàng tại đây cho biết đã mua khẩu trang lần thứ 3 để "đề phòng".

Theo Hiệp hội Nhà thuốc Ontario, nhiều thành viên của họ cũng thông báo kho hàng gần cạn. Một siêu thị thuốc thậm chí phải dán thông báo ngoài cửa về việc hết hàng.

Thông báo hết hàng tại một hiệu thuốc ở Canada. Ảnh: CTV News

ABC cho biết tại Australia, hàng loạt cửa hàng thuốc cũng không còn khẩu trang và nước rửa tay do lo ngại virus corona lan ra khắp nước. Các chuỗi siêu thị thuốc lớn, như Chemist Warehouse, Priceline Pharmacy và National Pharmacies đều hết hàng hoặc còn rất ít. Riêng Chemist Warehouse hôm qua đã không còn khẩu trang tại Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide, Canberra, Hobart và Darwin.

Hôm qua, Priceline in North Sydney được cấp thêm 300 khẩu trang, nhưng đến 2h chiều đã hết hàng. Rất nhiều hiệu thuốc nói rằng không biết khi nào sẽ có thêm hàng vì nhu cầu quá cao. Giới chuyên gia đang kêu gọi chính phủ nước này xả kho dự trữ khoảng 10 triệu khẩu trang y tế.

Tại Singapore, sau khi nước này nâng mức cảnh báo với virus corona, các cửa hàng tại đây cũng cháy khẩu trang. Tuần trước, Bộ trưởng Phát triển Quốc gia Singapore Lawrence Wong đã phải trấn an rằng nước này "có nhiều khẩu trang" và người dân "không cần thiết phải tích trữ hay hoảng loạn đi mua".

Dù vậy, lượng tìm kiếm khẩu trang y tế trên Google tại Singapore vẫn tăng 5 lần. Website thương mại điện tử Shopee cũng cho biết doanh số bán khẩu trang y tế trên nền tảng này hiện cao gấp 15 lần bình thường.

Tuần trước, các thương hiệu bán khẩu trang, như NTUC, Guardian và Watsons tại Singapore đã thông báo trên mạng xã hội về việc hạn chế số khẩu trang mỗi người được mua. Theo đó, Guardian giới hạn 10 chiếc, NTUC là 20 chiếc và Watsons là 50 chiếc. Tuy nhiên, hôm qua (28/1), NTUC và Watsons đã phải giảm thêm giới hạn này. NTUC thậm chí áp hạn chế với cả nước rửa tay và nhiệt kế.

Business Insider cho biết hôm qua, khẩu trang y tế tại Watsons và Guardian ở The Star Vista đã hết sạch. Cửa hàng online của cả ba thương hiệu trên cũng cháy hàng. Các hiệu thuốc của ba bệnh viện lớn : Khoo Teck Puat Hospital, Changi General Hospital, and the National University Hospital cũng không còn khẩu trang.

