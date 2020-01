Lo lắng dịch viêm phổi Vũ Hán lây lan nhanh, nhiều người dân lùng mua các loại khẩu trang y tế phòng bệnh.

Ghi nhận của VnExpress tại một số hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi mở cửa xuyên dịp Tết như Aeon Mall, Circle K... lượng người tìm mua khẩu trang y tế, khẩu trang kháng khuẩn ngăn virus... tăng đột biến.

Mở cửa xuyên Tết, hệ thống siêu thị Aeon Mall tại Hà Nội là nơi thu hút đông lượng khách tới thăm quan, mua sắm. Quầy bán khẩu trang được siêu thị này bố trí ngay cửa ra vào, nơi thu hút tầm nhìn của khách mua hàng. Đây cũng là một trong số kệ hàng được người dân tìm tới mua đông nhất tại siêu thị này, bên cạnh các quầy hàng thực phẩm tươi sống, rau xanh trong ngày đầu năm mới.

Đang chọn mua khẩu trang, chị Hồng Anh (Hà Nội) cho biết, mấy ngày nay nghe thông tin dịch viêm phổi đang lan nhanh, Việt Nam cũng ghi nhận ca mắc đầu tiên nên chị khá lo lắng. Nghỉ Tết nên các cửa hàng thuốc đóng cửa, vì thế chị tìm tới các hệ thống bán lẻ mua khẩu trang phòng cho cả gia đình. "Ở đây có khả nhiều loại khẩu trang để chọn lựa với nhiều mức giá tiền. Lúc này bỏ vài trăm nghìn đồng mua khẩu trang loại tốt không phải quá đắt, bởi dịch viêm phổi vẫn chưa có vacxin chữa nên phòng còn hơn chữa bệnh", chị nói.

Tương tự, anh Quang (Văn Khê, Hà Đông) cũng tìm mua khẩu trang cho cả gia đình trước lo lắng dịch bệnh kéo dài, lây lan. "Vài ngày nữa bọn trẻ kết thúc kỳ nghỉ Tết sẽ tới trường học bình thường nên tôi tìm mua khẩu trang y tế cho các con và người lớn đeo đi học, đi làm", anh nói.

Một nam khách hàng chọn mua khẩu trang tại siêu thị. Ảnh: Minh Anh

Trong khi giá bán các loại khẩu trang kháng khuẩn tại hệ thống siêu thị giữ ổn định, dao động 17.000-70.000 đồng, tuỳ loại, trên các trang bán hàng online, các loại khẩu trang ngừa virus, vi khuẩn bệnh đường hô hấp cũng nhanh chóng thu hút lượng lớn khách đặt mua. Giá cả vì thế cũng "nhảy" theo từng lời quảng cáo của người bán.

Vừa rao bán trên một hội nhóm ít phút, chị Huyền đã nhận được vài chục đơn đặt mua khẩu trang 3D Unicharm (Nhật Bản). Theo người bán này, đây là loại chống được hầu hết các loại virus độc hại do ô nhiễm môi trường, thậm chí cả bụi mịn... Giá mỗi hộp 240.000 đồng, 100 chiếc. Còn khẩu trang N95 của 3M được rao bán giá 22.000 đồng một chiếc, có thể tái sử dụng 5 lần. Trong khi đó, cũng hai loại khẩu trang này, đăng bán cách đó chừng 1 giờ, chị Ngọc đưa ra mức giá lần lượt 270.000 đồng và 90.000 đồng.

Ở Đà Nẵng đã ghi nhận 12 trường hợp nghi dính virus viêm phổi cấp khiến chị Tính càng thêm lo lắng. "Sống giữa tâm dịch miền Trung tôi không còn cách nào khác là bắt buộc mọi người trong nhà phải dùng khẩu trang khi ra khỏi nhà", chị Tính chia sẻ và cho biết, vừa đặt mua 5 hộp khẩu tảng Smart mask nhập khẩu từ Singapore cho 4 thành viên trong gia đình, mỗi hộp giá 300.000 đồng.

Tuy nhiên, theo các bác sĩ, chỉ cần đeo khẩu trang y tế 3 lớp là có thể ngừa được virus corona vì thế người dân không nhất thiết phải tìm mua các loại khẩu trang được quảng cáo quá đắt tiền. Virus corona suy yếu khi nhiệt độ trên 20 độ C, nhất là trên 25 độ C và điều kiện độ ẩm cao. Vì thế ngoài đeo khẩu trang y tế khi tới các nơi công cộng, điểm tập trung đông người, các bác sĩ khuyến cáo người dân nên giữ nhà cửa thông thoáng, nhiệt độ phòng trên 25 độ C để ngăn ngừa dịch bệnh tấn công.

Bệnh viêm phổi cấp tính khởi phát ở Vũ Hán ngày 31/12/2019 với 41 người nhập viện, sau đó lan nhanh nhiều thành phố khác và xuất hiện ở nhiều quốc gia khác. Đến ngày 25/1 đã có hơn 2.000 người Trung Quốc nhiễm bệnh, trong đó 56 người chết. Virus corona nhanh chóng "vượt biên" ra khỏi Trung Quốc, lây lan ra nhiều quốc gia toàn cầu. Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Pháp hay Canada, Mỹ... đã ghi nhận trường hợp mắc bệnh đầu tiên.

Tại Việt Nam, hai cha con người Vũ Hán, Trung Quốc dương tính với virus corona và đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) được xác định là các ca mắc bệnh đầu tiên. Ngoài ra, hơn chục trường hợp nghi vấn đang được cách ly theo dõi tại các bệnh viên ở Đà Nẵng, Nha Trang...

Anh Minh