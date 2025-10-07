Kinh doanh ngưng trệ vì mưa ngập sau bão Matmo

Hà NộiNhiều hàng quán, dịch vụ bị tê liệt từ sáng 7/10, thậm chí có hộ kinh doanh mất trắng đơn hàng phải nhờ 'giải cứu' vì mưa lớn, ngập lụt.

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão Matmo, Hà Nội mưa lớn từ sáng sớm, hàng trăm điểm bị ngập nặng. Giao thông tắc nghẽn, nhiều hàng quán, cơ sở sản xuất bị thiệt hại nặng.

Cung ứng thực phẩm cho nhiều trường học, văn phòng tại khu vực Hà Đông, hai hôm nay chị Huyền "khóc dở mếu dở", khi công ty vừa sản xuất xong thì nhận thông báo không nhập hàng từ các trường do mưa bão, họ chuyển sang dạy học trực tuyến.

Do tồn hàng nghìn chiếc đậu, chị phải tìm cách để tiêu thụ, từ gửi bán tại các siêu thị, cửa hàng, tới đăng lên các hội nhóm nhờ giải cứu. "Hơn nghìn chiếc đậu bị ế, tôi buộc phải nhờ mọi người mua hỗ trợ với giá rẻ hơn 40% so với bình thường, thu được đồng nào hay đồng đó", chị nói.

Sau vài tiếng kêu gọi, chị nhận được đơn hàng mua ủng hộ lên tới vài trăm chiếc. Tuy nhiên, mưa ngập, giao thông tắc nghẽn nhiều giờ, tới trưa xe của công ty vẫn không thể di chuyển. "Mọi người ủng hộ cả trăm chiếc mà xe bị kẹt giữa đường ngập và tắc, không ship được. Mẻ đậu hôm nay buộc phải bỏ đi", chị chia sẻ.

Tới trưa nay, Hà Nội có 122 điểm ngập, trong đó 29 điểm ngập nặng khiến xe không di chuyển và 93 điểm ngập nhẹ các phương tiện có thể lưu thông.

Mẻ đậu của công ty chị Huyền sản xuất sáng sớm 7/10. Ảnh: Bảo Nam

Chị Minh Hòa, chuyên bán đồ ăn tại một khu chung cư ở phường Hà Đông cũng phải hủy một loạt đơn đặt đồ ăn. Mưa to, đường ngập, chị không thể đi chợ sớm mua nguyên liệu chế biến. "Tính sơ sơ, tôi phải xin lỗi 15 khách quen vào sáng nay", chị nói, cho biết dù đột xuất mọi người vẫn thông cảm, bởi thời tiết khó lường trước.

Tại chợ Nhà Xanh trên đường Phan Văn Trường (phường Dịch Vọng Hậu), nước dâng cao hơn 1 m khiến hầu hết các cửa hàng phải đóng cửa. Một số hộ dân khẩn trương di chuyển đồ đạc để tránh ngập. Bùi Văn Bình (29 tuổi) cho biết nước bắt đầu ngập từ 6h, chỉ sau 30 phút đã dâng cao hơn 1 m. Anh kịp thời chuyển giày dép và quần áo ra khỏi quán, nhưng một số vẫn bị ngập ướt, chỉ có thể đặt lên chỗ cao rồi chờ nước rút để phơi khô.

Cách đó không xa, gian hàng quần áo của Giàng Mí Phú (28 tuổi) cũng bị ảnh hưởng bởi nước ngập. Chị ước tính số hàng hóa thiệt hại trị giá khoảng 50 triệu đồng.

Nhiều cửa hàng kinh doanh trên các con phố như Nguyễn Trãi, Nguyễn Hoàng, Duy Tân cũng phải xoay xở bằng cách gia cố các tấm chắn, ngăn nước tràn vào nhà hoặc bắn vào hàng hóa.

Anh Tùng, chủ một cửa hàng tạp hóa trên đường Nguyễn Hoàng phải dựng đập sắt cao hơn một mét, ngăn nước tràn vào ướt hàng. Cả khu ngập sâu, anh vẫn mở hé cửa để người dân trong khu có nhu cầu mua các mặt hàng thiết yếu, thực phẩm khô.

Anh Bùi Văn Bình di chuyển hàng hóa bị ngập nước trong gian hàng tại chợ Nhà Xanh, sáng 7/10. Ảnh: Tùng Đinh

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho hay hoàn lưu bão Matmo và hội tụ gió trên cao tiếp tục gây mưa giông cho Hà Nội đến trưa. Từ chiều mưa giảm, nước rút dần nhưng hàng quán tại nhiều khu vực ở Cầu Giấy, Mỹ Đình, Thanh Xuân vẫn đóng cửa.

Anh Nguyễn Văn Thắng quản lý một nhà hàng đồ nướng trên phố Tô Hiệu (phường Nghĩa Đô) cho biết rút kinh nghiệm từ trận lụt tuần trước, nhà hàng đã thông báo cho toàn bộ nhân viên tạm nghỉ từ sớm để đảm bảo an toàn, tránh việc di chuyển qua các khu vực ngập sâu. Cơ sở này dự kiến mở cửa trở lại từ tối nay nếu không còn mưa lớn.

Ngoài kinh doanh bị ngừng trệ, cuộc sống của người dân cũng bị ảnh hưởng do nước ngập, mất điện tại nhiều khu vực. Chị Nguyễn Hồng (28 tuổi), cho biết cơ quan thông báo cán bộ nhân viên làm việc online tại nhà, nhưng khu vực ngõ 647 Lạc Long Quân (phường Xuân La) - nơi chị thuê trọ - ngập sâu 40-50 cm, điện bị cắt từ 7h sáng.

"Tôi lội nước ra quán cà phê cách nhà gần 1 km với hy vọng có điện để làm việc, nhưng quán cũng bị mất, đành quay về nhà. Hy vọng máy tính, điện thoại còn đủ pin dùng cho ngày hôm nay", chị chia sẻ. Tới 15h, nước tại khu vực này đã rút bớt, nhưng điện chưa được cấp trở lại. Chị Hồng cho biết đợt mưa to do bão Bualoi tuần trước, khu vực này cũng bị mất điện hơn một ngày.

Cách đó gần 1,5 km, ngõ 445 Lạc Long Quân cũng chìm trong "bể nước", người dân sống trong cảnh "nước lụt vào nhà, mất điện". Anh Nguyên, một người dân tại khu này cho biết, cả khu mất điện từ sáng sớm. "Mất điện nên sinh hoạt có phần bất tiện, cơm không nấu được, may còn có hàng bán đồ sẵn cách nhà 500 m. Tôi mua ít thực phẩm khô để trữ, phòng trường hợp điện chưa có ngay trở lại", anh chia sẻ.

Theo Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI), tính đến 12h, có 13.943 khách hàng ở thủ đô bị mất điện do trạm biến áp tại các khu vực dân cư bị ngập, đường dây gặp sự cố. Số này tập trung ở các khu trung tâm như Ba Đình (5.735 khách hàng), Hoàn Kiếm (2.098) và Hà Đông (2.884). Một số khu vực ngoại thành như Gia Lâm, Từ Liêm, Đông Anh, Sóc Sơn, Sơn Tây... cũng ghi nhận tình trạng ngập sâu, khoảng 3.226 khách hàng mất điện.

Tới chiều nay, có 5.562 khách hàng được cấp điện trở lại. Tuy nhiên, các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề như Ba Đình và Hoàn Kiếm, ngành điện cần thêm thời gian xử lý sự cố. Họ cho biết sử dụng máy bơm thoát nước và thiết bị sấy khô để khôi phục trạm biến áp và đường dây ở các khu vực này.

Anh Tú - Phương Dung - Thủy Trương