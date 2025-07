Kiki Auto - Trợ lý AI trên ôtô cho người Việt

Hạng mục đăng ký: Giải pháp

Kiki Auto là trợ lý trên ô tô được Zalo phát triển và ra mắt vào cuối năm 2020. Tháng 12/2024, Kiki Auto trở thành trợ lý trên xe hơi "Make in Việt Nam" đầu tiên cán mốc một triệu lượt cài đặt trên ô tô tại Việt Nam. Trung bình ước tính cứ 5 ô tô đang chạy trên đường ở Việt Nam sẽ có 1 ô tô cài đặt Kiki Auto.



Với khả năng hiểu và tương tác thông minh bằng tiếng Việt, Kiki Auto giúp người Việt tối ưu hóa các tác vụ trên ô tô. Hai tính năng quan trọng nhất của Kiki Auto là nghe nhạc và chỉ đường. Ngoài ra, Kiki Auto cũng đáp ứng đa dạng các nhu cầu khác như đọc tin tức, tra cứu thông tin, kiểm tra phạt nguội...



Kiki Auto hiện là đối tác của các thương hiệu toàn cầu để nội địa hóa sản phẩm tại thị trường Việt Nam, trong đó có 25 hãng màn hình thông minh lớn như Zestech, Gotech, Bravigo, Safeview, OledPro, Steelmate, Teyes...



Ngày 10/1/2025, trợ lý Kiki Auto được vinh danh trong hạng mục "Trợ lý ảo tiếng Việt xuất sắc nhất" tại lễ trao giải thưởng công nghệ thường niên Tech Awards 2024.

Điểm mới:

1. Đặc điểm của giải pháp:

- Am hiểu ngôn ngữ tiếng Việt: Nguồn dữ liệu tiếng Việt đa dạng cho thấy sự am hiểu văn hóa, giọng điệu, ngữ cảnh giao tiếp đặc trưng của các vùng miền.

- Phản hồi tự nhiên bằng tiếng Việt: Không chỉ hiểu chính xác yêu cầu của người dùng, trợ lý Kiki Auto còn có thể tương tác nhanh chóng để thực hiện câu lệnh bằng giọng nói của người dùng.

- Xây dựng các tính năng, phù hợp với nhu cầu của người Việt: 02 tính năng nghe nhạc và chỉ đường đặc biệt được chú trọng để tạo ra sự khác biệt, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người dùng Việt. Các tính năng khác cũng được mở rộng để phục vụ nhu cầu đa dạng như tra cứu thông tin, kiểm tra phạt nguội, đọc báo, cảnh báo tốc độ.

2. Công nghệ mới, cốt lõi có tính mở, mã nguồn mở, nền tảng phát triển mở Mô hình E2E - công nghệ nhận diện giọng nói thành văn bản nhằm tăng tốc quá trình huấn luyện mô hình cũng như nâng cao tính chính xác, thường xuyên được cập nhật để huấn luyện tốt hơn các mô hình về khả năng nghe hiểu tiếng nói của các địa phương. Dữ liệu phát triển dựa trên sự đa dạng về ngữ âm của các vùng miền ở Việt Nam. Hiệu chỉnh cách ra lệnh thông qua giọng nói dựa vào từng ngữ cảnh cụ thể, nội dung và cách ngắt nghỉ trong từng phản hồi để phù hợp với thực tế sử dụng. Khả năng nhận diện và sửa lỗi những câu lệnh chưa chuẩn về cú pháp để thực thi đúng nhu cầu của người dùng.



3. Khả năng kết nối, hỗ trợ tới các nền tảng và hệ sinh thái liên quan Tính năng chỉ đường được triển khai thành công trên những ứng dụng bản đồ quen thuộc nhất với cộng đồng lái xe Việt là Google Maps, Vietmap và Navitel. Tính năng nghe nhạc phục vụ thông minh nhu cầu giải trí nhờ tận dụng lợi thế từ nền tảng Zing MP3 - một sản phẩm khác cũng thuộc hệ sinh thái Zalo. Kiki Auto kết nối với YouTube để hỗ trợ mở video theo yêu cầu của người dùng.



4. Khả năng mở rộng và năng lực cung cấp dịch vụ cho lượng người dùng lớn Kiki Auto ngày càng đáp ứng nhu cầu đa dạng và phục vụ đông đảo người dùng: Tháng 08/2022, Kiki Auto lần đầu tiên cán mốc 100.000 lượt cài đặt. 3 tháng sau, cột mốc tiếp theo được thiết lập với 200.000 lượt cài đặt. Những cột mốc 400.000, 500.000 và 600.000 lần lượt đạt được vào tháng 06/2023, 09/2023 và 12/2023. Tháng 12/2024, Kiki Auto chính thức chạm mốc 1.000.000 lượt cài đặt và sử dụng. Đồng thời trở thành trợ lý "Make in Việt Nam" đầu tiên chinh phục được cột mốc này. Bên cạnh 02 tính năng cốt lõi là chỉ đường và nghe nhạc, Kiki Auto cũng mở rộng việc đáp ứng những nhu cầu đa dạng khác của người dùng bằng việc bổ sung thêm nhiều tính năng hữu ích khác như kiểm tra phạt nguội, tra cứu thông tin hay đọc tin tức...



5. Tính bảo mật và an toàn dữ liệu Đáp ứng yêu cầu cao về kiểm soát dữ liệu đầu vào của các mô hình kỹ thuật. Đáp ứng yêu cầu cao về kiểm soát quyền truy cập, đảm bảo bảo mật và an toàn thông tin dữ liệu sử dụng của người dùng.



6 Sự ổn định và độ tin cậy Mô hình và dữ liệu phát triển Kiki Auto liên tục được cập nhật để tối ưu năng lực phục vụ người dùng. Năng lực phục vụ lượng lớn người dùng, tới cuối năm 2024, Kiki Auto đã ghi nhận 1.000.000 lượt cài đặt và sử dụng. Được người dùng đánh giá cao, phù hợp với văn hóa người Việt và thực tiễn sử dụng tại Việt Nam.



7. Lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam theo quy định Toàn bộ nền tảng vận hành bởi Zalo AI, lưu trữ tại hệ thống trung tâm dữ liệu của VNG tại Việt Nam. Đáp ứng đầy đủ yêu cầu pháp lý về bảo mật thông tin, tuân thủ quy định nội địa về dữ liệu công nghệ.