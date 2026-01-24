Kiev hứng loạt tên lửa đạn đạo giữa lúc Mỹ, Nga, Ukraine đàm phán

Nga phóng hàng loạt UAV và tên lửa nhằm vào thủ đô Ukraine, trong lúc hai nước và Mỹ lần đầu đàm phán ba bên về kế hoạch hòa bình.

"Kiev đang bị đối phương tập kích quy mô lớn. Đừng rời khỏi nơi trú ẩn", thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cảnh báo sáng nay, thêm rằng "một số tòa nhà không phải khu dân cư" đã trúng đòn.

Truyền thông Ukraine cho biết đã xảy ra hàng loạt vụ nổ lớn ở Kiev, sau khi không quân nước này thông báo phát hiện tên lửa đạn đạo hướng đến thủ đô.

Hỏa hoạn tại Kiev sau cuộc tấn công của Nga hôm 24/1. Ảnh: Reuters

Ông Klitschko sau đó thông báo cuộc tấn công của Nga đã khiến một người thiệt mạng và 4 người bị thương, trong đó ba trường hợp nhập viện. Hỏa hoạn bùng phát tại nhiều tòa nhà do trúng mảnh vỡ máy bay không người lái (UAV), hệ thống cấp nước và sưởi ấm tại một số khu vực ở Kiev cũng bị gián đoạn.

Tại thành phố Kharkov, đô thị lớn thứ hai của Ukraine, thị trưởng Igor Terekhov cho biết cuộc tập kích bằng UAV của Nga đã khiến một số tòa nhà dân cư gần biên giới bị hư hại, đồng thời làm ít nhất 11 người bị thương.

Bộ tư lệnh không quân Ukraine chưa công bố thống kê về số lượng vũ khí được Nga triển khai trong cuộc tập kích.

AMK Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự, ước tính Nga phóng tổng cộng 23 tên lửa, gồm 4 quả đạn siêu vượt âm Zircon và Kinzhal, 10 tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M, hai quả đạn hành trình Iskander-K, 6 tên lửa diệt hạm siêu thanh Kh-22/32 và một tên lửa hành trình chiến thuật Kh-59/69.

Mục tiêu chính của cuộc tấn công là hạ tầng năng lượng ở tỉnh Kiev, gồm nhà máy điện - nhiệt CHP-5 và CHP-6 cùng trạm biến áp 750 kV "Kiev", bên cạnh đó là một số địa điểm chưa xác định tại tỉnh Zhytomyr, Chernihiv và Dnipropetrovsk.

"Số tên lửa thực tế có thể cao hơn thống kê, do nhiều vụ phóng không được phát hiện. Dường như phòng không Ukraine đã chặn được ít nhất một tên lửa hành trình Kh-59/69", AMK Mapping cho hay.

Hướng bay của tên lửa Nga dùng để tập kích Ukraine. Đồ họa: X/AMK Mapping

Moskva và Kiev thường xuyên tập kích lãnh thổ của nhau kể từ đầu xung đột. Các cuộc tấn công gần đây của Nga đang gây ra khủng hoảng năng lượng ở Ukraine, khiến nhiều thành phố lớn không có điện và nước giữa mùa đông giá rét.

Cuộc tập kích diễn ra sau khi các nhà đàm phán của Nga, Ukraine và Mỹ hôm 23/1 gặp nhau tại thành phố Abu Dhabi của Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), nhằm thảo luận về kế hoạch hòa bình do Tổng thống Donald Trump đề xuất.

Đây là cuộc họp ba bên trực tiếp đầu tiên kể từ khi xung đột bùng phát. Sự kiện dự kiến diễn ra trong hai ngày.

Trước cuộc gặp, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết vấn đề lãnh thổ vẫn là nút thắt chính trong quá trình đàm phán, khi Nga kiên quyết yêu cầu Ukraine rút quân khỏi các khu vực còn kiểm soát ở vùng Donbass, gồm tỉnh Donetsk và Lugansk.

Phạm Giang (Theo AFP, Ukrainska Pravda, Kyiv Independent)