Thứ tư, 26/11/2025, 06:34 (GMT+7)
Kiệt quệ sau lũ
Chị Kim Lài ở Đăk Lăk nức nở kể thoát chết trong lũ là may mắn hiếm hoi, nhưng toàn bộ tài sản bị cuốn sạch, vốn mất trắng, nợ lại chồng lên thêm
00:00
00:00/00:00
Chị Kim Lài ở Đăk Lăk nức nở kể thoát chết trong lũ là may mắn hiếm hoi, nhưng toàn bộ tài sản bị cuốn sạch, vốn mất trắng, nợ lại chồng lên thêm
Bạn thấy trải nghiệm của mình thế nào? Hãy cho chúng tôi biết để VnE-GO phục vụ bạn tốt hơn
Email sẽ được bảo mật, chúng tôi chỉ sử dụng để liên lạc khi cần tìm hiểu thêm thông tin về góp ý của bạn
Khi gửi, bạn đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của VnExpress.
Form này được bảo vệ bởi reCAPTCHA