VnExpress Hôm nay VnExpress Hôm nay
Kiệt quệ sau lũ
Thứ tư, 26/11/2025, 06:34 (GMT+7)

Kiệt quệ sau lũ

Chị Kim Lài ở Đăk Lăk nức nở kể thoát chết trong lũ là may mắn hiếm hoi, nhưng toàn bộ tài sản bị cuốn sạch, vốn mất trắng, nợ lại chồng lên thêm

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x
Quảng Hường

Xem tiếp

×
Kiệt quệ sau lũ