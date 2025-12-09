Kịch bản nào để tuyển nữ Việt Nam đi tiếp ở SEA Games 33?

Thái LanThất bại trước Philippines ở lượt hai bảng B chưa phải thảm họa, nhưng ảnh hưởng không nhỏ đến cơ hội bảo vệ vương miện của Việt Nam ở bóng đá nữ SEA Games 33.

Việt Nam đang đứng nhì bảng B với 3 điểm, bằng Philippines, nhưng hơn hiệu số bàn thắng thua (+6 so với 0). Trong khi đó, Myanmar dẫn đầu với 6 điểm cùng hiệu số +4. Malaysia xếp cuối khi chưa giành điểm và hiệu số -10, gần như hết cửa đi tiếp.

Lượt cuối sẽ diễn ra cùng giờ vào ngày 11/12, với trận Việt Nam đấu Myanmar, còn Philippines gặp Malaysia.

Các cầu thủ nữ Việt Nam thất vọng sau khi thua Philippines 0-1 ở lượt hai bảng B bóng đá nữ SEA Games 33, trên sân Chonburi, Thái Lan ngày 8/12/2025. Ảnh: Đức Đồng

Tiêu chí phân bậc ở SEA Games 33 lần lượt là điểm, hiệu số bàn thắng thua toàn bảng, số bàn thắng toàn bảng. Nếu có từ hai đội trở lên ngang bằng các tiêu chí này, sẽ xét đến hiệu số đối đầu. Cuối cùng là điểm fair-play (số thẻ phạt) và bốc thăm. Nếu hai đội liên quan gặp nhau ở lượt cuối, sẽ dùng đến luân lưu.

Việt Nam thắng Myanmar là chắc chắn đi tiếp nhờ hơn hiệu số bàn thắng thua. Tuy nhiên, đây cũng là mục tiêu bắt buộc. Nếu hòa hoặc thua, Việt Nam phải hy vọng Philippines cũng có kết quả tương tự trước Malaysia. Nhưng xét về trình độ, khả năng Malaysia có điểm trước Philippines rất nhỏ.

Bảng B Thứ tự Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua Hiệu số Điểm 1 Myanmar 2 2 0 0 5 1 +4 6 2 Việt Nam 2 1 0 1 7 1 +6 3 3 Philippines 2 1 0 1 2 2 0 3 4 Malaysia 2 0 0 2 0 10 -10 0

Ở bảng A, Thái Lan khả năng cao nhất bảng và sẽ gặp đội nhì bảng B tại bán kết. Muốn nhất bảng, Việt Nam buộc phải thắng Myanmar, đồng thời hy vọng Philippines không thắng Malaysia quá đậm để vượt hiệu số.

Đây không phải lần đầu thầy trò HLV Mai Đức Chung phải vượt khó tại SEA Games. Ở kỳ trước tại Campuchia, Việt Nam cũng thua Philippines 1-2 ở lượt cuối, nhưng vẫn vào bán kết. Khi ấy, Việt Nam, Myanmar và Philippines cùng có 6 điểm, nhưng hiệu số bàn thắng thua lần lượt là +4, +3 và +1.

Bán kết bóng đá nữ SEA Games 33 sẽ diễn ra vào ngày 14/12. Ba ngày sau là chung kết và tranh HC đồng. Các trận đấu đều diễn ra tại Chonburi.

Việt Nam đang là đương kim vô địch, với bốn lần giành HC vàng liên tiếp từ kỳ 2017 ở Malaysia. Ba đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Thái Lan, Myanmar và Philippines.

