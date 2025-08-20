Khu phố treo 12.000 lá cờ mừng Quốc khánh 2/9

Chiều 19/8, người dân phố Hàng Cháo (phường Ô Chợ Dừa) tất bật hoàn thiện những hạng mục trang trí cuối cùng với hàng nghìn lá cờ đỏ sao vàng, chào mừng Quốc khánh 2/9.
Con phố dài khoảng 300 m, được trang trí với 600 dây cờ, mỗi dây 20 lá, tổng cộng 12.000 lá cờ nhỏ; kèm theo 50 lá cờ Đảng và cờ Tổ quốc cỡ lớn, cùng 3 lá đại kỳ kích thước 3x2 m tại trung tâm và hai đầu phố, tạo điểm nhấn rực rỡ.
Ông Chu Hữu Thắng (71 tuổi) cho biết, công việc bắt đầu từ 6h sáng 17/8 và kéo dài liên tục đến nay.
Theo ông, điều đáng quý là bà con hưởng ứng rất nhiệt tình, nhiều gia đình còn quyên góp tiền, mang thang và dụng cụ ra hỗ trợ. “Gần như toàn bộ người dân trong phố đều tham gia, từ già đến trẻ, trai gái. Có gia đình huy động cả con cháu, dâu rể cùng góp sức”, ông chia sẻ.
Ông Chu Hữu Thắng nói, khó khăn lớn nhất là kinh phí mua cờ. Ban đầu dự kiến mỗi hộ chỉ đóng góp 100.000 đồng, song khi triển khai, số lượng cờ cần treo nhiều hơn dự tính, khiến tổng kinh phí chỉ riêng phần cờ đã lên tới 30 triệu đồng.
"Khi bàn tính mua cờ, giá một dây treo chỉ 29.000 đồng, nhưng đến lúc đặt mua đã tăng lên 34.000 đồng cho mỗi dây dài 10 m", ông Thắng nói.
Ông Thắng cho biết, dù không giữ chức vụ trong khu phố nhưng với tinh thần gắn kết, ông thường đứng ra lo cho bà con, từ việc tổ chức du lịch, lễ hội đến những buổi liên hoan, mỗi năm khoảng ba lần. Các dịp lớn như 30/4, 2/9, 10/10 hay tất niên cuối năm đều thu hút đông đảo người dân tham gia.
Năm nay, sau khi hai phường sáp nhập, tổ dân phố thuộc phường Ô Chợ Dừa càng thêm đoàn kết, “ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít nhưng tất cả đều nhiệt tình”, ông nói. Dịp 2/9 tới, cả phố sẽ liên hoan mừng công trình trang trí và chào đón Quốc khánh.
Bà Kim Oanh (62 tuổi) cho biết sau khi được bà con hưởng ứng, bà đứng ra kêu gọi quyên góp, tùy điều kiện từng gia đình, có nhà ủng hộ 100.000-200.000 đồng, có nhà vài triệu. “Lúc khởi xướng tôi vừa vui vừa lo, không biết mọi người có đồng tình không. Đến khi bà con ủng hộ, tôi mừng quá, nhiều hôm vui đến mức không ăn, không ngủ được”, bà chia sẻ.
Ông Nguyễn Dương Hùng (60 tuổi) cho biết, một tuần qua tổ dân phố đã khảo sát, thiết kế và triển khai thi công, bảo đảm nhanh chóng, an toàn. Đến nay, công trình hoàn thành khoảng 95%, phần còn lại chủ yếu là chỉnh trang dây treo và sắp xếp lại cờ, dự kiến xong trong một đến hai ngày tới.
“Khó khăn nhất là tuyến phố có lưu lượng xe lớn, nhiều xe tải, xe thùng cao thường xuyên đi qua, nên chúng tôi phải tính toán độ cao khi treo cờ để không ảnh hưởng giao thông”, ông nói.
“Vừa lo vừa mong công trình thành công. Lo nhất là không đạt như ý, nhưng khi hoàn thành, đó là niềm tự hào”, ông Thắng chia sẻ.
Bà Nguyễn Thùy Linh (73 tuổi) xúc động khi chứng kiến con phố rực rỡ cờ hoa, mang lại không khí hào hùng và niềm tự hào. “Con đường cờ hoàn thành đúng dịp 19/8 - Ngày thành lập Công an nhân dân. Niềm vui của gia đình càng trọn vẹn hơn khi có người thân đang công tác trong ngành”, bà nói.
Dịp lễ này, gia đình bà Linh dự định ra Quảng trường Ba Đình để hòa chung không khí hân hoan với người dân cả nước.
Người dân phấn khởi cùng nhau nâng đại kỳ, chụp ảnh kỷ niệm dưới con phố rợp sắc cờ đỏ.
Hàng nghìn lá cờ tung bay, tạo không khí rộn ràng, vui tươi cho người dân và du khách.
Ngày 2/9, Việt Nam sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2/9/1945.
Lễ diễu binh có sự tham gia đầy đủ lực lượng, gồm các khối đi trên bộ, lực lượng cơ giới, trên không và dưới nước. Lực lượng diễu binh trên bộ của Quân đội và Công an gồm 43 khối đi, 18 khối đứng với hơn 15.600 quân nhân. Bộ Quốc phòng cho hay đã gửi thư mời quân đội các nước Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia và Belarus tham gia.
Tùng Đinh