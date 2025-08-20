Khu phố treo 12.000 lá cờ mừng Quốc khánh 2/9

Ông Chu Hữu Thắng (71 tuổi) cho biết, công việc bắt đầu từ 6h sáng 17/8 và kéo dài liên tục đến nay.

Theo ông, điều đáng quý là bà con hưởng ứng rất nhiệt tình, nhiều gia đình còn quyên góp tiền, mang thang và dụng cụ ra hỗ trợ. “Gần như toàn bộ người dân trong phố đều tham gia, từ già đến trẻ, trai gái. Có gia đình huy động cả con cháu, dâu rể cùng góp sức”, ông chia sẻ.