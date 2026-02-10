Khu nhà xã hội ở Đan Phượng, Hà Nội dự kiến 29 triệu một m2

Hơn 450 căn nhà xã hội Tân Lập tại Đan Phượng có giá tạm tính 29 triệu đồng một m2, cao hàng đầu Thủ đô.

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Ngôi sao Châu Á vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng TP Hà Nội về việc công bố thông tin Khu nhà ở xã hội Tân Lập tại xã Ô Diên (thuộc huyện Đan Phượng cũ). Vị trí dự án giáp quốc lộ 32, cách trung tâm thị trấn Trạm Trôi cũ hơn 1 km, cách Cầu Giấy khoảng 12 km và cách Khu đô thị Vinhomes Đan Phượng gần 3 km.

Khu nhà xã hội có tổng diện tích hơn 4.900 m2, gồm tòa chung cư cao 21 tầng và hai hầm. Nguồn cung có 459 căn hộ, tương ứng hơn 23.300 m2 diện tích sàn, trong đó 70% diện tích sàn để bán, 20% cho thuê, còn lại cho thuê mua.

Giá bán dự kiến 29 triệu đồng một m2 (chưa gồm thuế, phí và kinh phí bảo trì). Để sở hữu căn hộ lớn nhất tại đây, người mua có thể phải chi hơn 2 tỷ đồng. Giá thuê căn hộ tạm tính 430.000 đồng mỗi m2.

Chủ đầu tư cho biết thời gian dự kiến tiếp nhận hồ sơ từ 1/5 đến 15/5. Dự án có thể hoàn thành trong quý IV/2027.

Được thành lập vào tháng 1/2010, Công ty Ngôi sao Châu Á hoạt động chính trong lĩnh vực lắp đặt hệ thống điện, xây dựng công trình. Trụ sở chính của công ty ở thôn Đan Hội, xã Ô Diên.

Từ cuối 2024 đến nay, loạt dự án nhà xã hội tại Hà Nội được khởi công, nhưng giá có xu hướng tăng. Ba năm trước, giá mở bán mỗi m2 tại các dự án nhà ở xã hội dưới 20 triệu đồng, đến nay liên tục xuất hiện dự án 25-29,4 triệu đồng.

Nếu được Sở Xây dựng duyệt đơn giá bán, khu nhà xã hội Tân Lập sẽ trở thành dự án nhà xã hội có giá bán cao hàng đầu Thủ đô. Đến nay, mức cao nhất thuộc về dự án Rice City Long Châu tại phường Bồ Đề, đạt hơn 29,4 triệu đồng một m2 (đã gồm VAT, chưa bao gồm phí bảo trì). Chủ đầu tư đã tổ chức bốc thăm trực tuyến dự án trên vào cuối tháng 11/2025.

Năm ngoái, thành phố hoàn thành 5.158 căn hộ nhà ở xã hội, vượt khoảng 10% chỉ tiêu được giao. Thủ đô được giao hoàn thành 18.700 căn trong 2026.

Ngọc Diễm