Khu du lịch sinh thái 4.000 tỷ đồng bị ngân hàng siết nợ

Dự án khu du lịch sinh thái Cồn Bắp (Hoian d’Or), nằm tại Cẩm Nam, phường Hội An, TP Đà Nẵng, được đầu tư khoảng 3.959 tỷ đồng, đang bị Ngân hàng Nam Á bán đấu giá để thu hồi nợ, mức khởi điểm hơn 3.581 tỷ đồng.

Dự án có ba mặt giáp sông Thu Bồn, cách phố cổ Hội An chỉ 800 m. Ba phân khu của dự án này gồm phố (shophouse sầm uất), làng (nghỉ dưỡng) và vườn (nông nghiệp sinh thái).