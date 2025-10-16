Khu du lịch sinh thái 4.000 tỷ đồng bị ngân hàng siết nợ

Dự án khu du lịch sinh thái Cồn Bắp (Hoian d’Or), nằm tại Cẩm Nam, phường Hội An, TP Đà Nẵng, được đầu tư khoảng 3.959 tỷ đồng, đang bị Ngân hàng Nam Á bán đấu giá để thu hồi nợ, mức khởi điểm hơn 3.581 tỷ đồng.
Dự án có ba mặt giáp sông Thu Bồn, cách phố cổ Hội An chỉ 800 m. Ba phân khu của dự án này gồm phố (shophouse sầm uất), làng (nghỉ dưỡng) và vườn (nông nghiệp sinh thái).
Ngoài 14 dãy nhà của dự án là các căn shophouse, xung quanh dự án là một vài nhà kho, cỏ mọc um tùm.
Dự án này khởi công tháng 4/2021, trên diện tích khoảng 27,5 ha, bao gồm 52 căn biệt thự, 300 condotel, 202 shophouse, khách sạn 5 sao 272 phòng, khách sạn boutique 193 phòng.
Đến tháng 9/2022, giai đoạn 1 với 202 căn shophouse được hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng. Tuy nhiên, giai đoạn 2 sau đó rơi vào cảnh đình trệ, chậm tiến độ kéo dài khiến nhiều diện tích dự án đang bỏ hoang.
Nhà được thiết kế 3 tầng. Mái ngói theo phong cách nhà cổ ở Hội An, đã xuống màu. Những dãy nhà không có người ở đã bắt đầu xuống cấp, với lớp sơn bong tróc, một số căn bị vỡ cửa kính.
Bên trong cửa kính vỡ lộ ra bức tường gạch thô, cho thấy nhiều căn shophouse chưa hoàn thiện bàn giao cho khách.
Cạnh khu vực đã xây xong phần thô và lợp mái, còn một số khu vực đã bỏ móng nhưng dừng thi công nhiều năm qua.
Khu đô thị không hoạt động khiến khung cảnh của dự án được đánh giá tạo cú hích cho bất động sản, du lịch và thương mại dịch vụ trong khu vực đìu hiu. Nhiều diện tích mặt nước quanh dự án cỏ mọc um tùm.
Do để hoang nhiều năm qua, khu vực này trở nên vắng vẻ. Khu vực sông Cẩm Kim giáp dự án đang là nơi neo đậu tàu thuyền, ngư dân nuôi cá lồng bè.
Người dân địa phương chèo thuyền đánh cá qua khu vực dự án. "Dự án bỏ hoang đã lâu, chúng tôi là người dân địa phương cũng mong dự án sinh thái sớm hoạt động để phát triển du lịch và khu vực này nhộn nhịp hơn", ông Khánh, trú Cẩm Kim, nói.
Cổng vào khu du lịch sinh thái Hoian d’Or có bảo vệ trông coi, nhưng cũng thường xuyên rơi vào cảnh vắng lặng do không có hoạt động bên trong.
Dự án này do Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp làm chủ đầu tư và Công ty cổ phần BCG Land là đơn vị phát triển.
Công ty Đấu giá hợp danh Cao Nguyên cho biết phiên đấu giá ngày 30/9 vừa qua không thể diễn ra do không có nhà đầu tư tham gia.
Nguyễn Đông