Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh được huy động thêm 24.500 tỷ đồng

Khánh HòaDự án gần 3,5 tỷ USD ở Cam Ranh của liên danh Vinhomes tiếp tục được huy động vốn lần 3, sau hai đợt hồi tháng 3 và 9.

Theo thông báo của Sở Xây dựng Khánh Hòa, chủ đầu tư dự án khu đô thị ven vịnh Cam Ranh được phép huy động khoảng 24.500 tỷ đồng thông qua góp vốn, hợp tác đầu tư, kinh doanh. Đây là đợt huy động lần 3 của dự án này, sau hai đợt vào tháng 3 và 9. Thời gian huy động vốn lần này theo tiến độ triển khai dự án đến quý I/2027.

Sở cho biết các bên tham gia góp vốn, hợp tác đầu tư, kinh doanh chỉ được phân chia lợi nhuận bằng tiền hoặc cổ phiếu trên cơ sở tỷ lệ góp theo thỏa thuận hợp đồng.

Trước đó, dự án này cũng được Sở Xây dựng duyệt điều kiện huy động hơn 31.000 tỷ đồng từ hai đợt phê duyệt. Đến nay, dự án đã đủ điều kiện huy động tổng gần 55.800 tỷ đồng.

Theo Luật Nhà ở 2023, chủ đầu tư được huy động vốn trong nhiều lần để phát triển nhà ở thương mại như thông qua hợp tác đầu tư, kinh doanh, liên doanh, liên kết của tổ chức, cá nhân. Điều kiện là dự án đã có quyết định giao, cho thuê đất, đủ giấy tờ chứng minh và có văn bản thông báo của Sở Xây dựng.

Khu vực dự kiến triển khai dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh. Ảnh: Kỳ Bùi

Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh được chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 4/2023. quy mô hơn 1.250 ha. Chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần Đầu tư Cam Ranh, đại diện liên danh Công ty cổ phần Đầu tư Cam Ranh - Vinhomes - Giải pháp năng lượng VinES.

Tổng vốn đầu tư dự án hơn 85.300 tỷ đồng, không gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư và tiền sử dụng đất, thuê đất mà chủ đầu tư phải nộp. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư gần 13.000 tỷ, huy động hơn 73.000 tỷ đồng.

Tại Khánh Hòa, Vinhomes cũng góp mặt trong liên danh đầu tư khu đô thị mới Cam Lâm, quy mô khoảng 10 tỷ USD, triển khai đến 2037.

Khánh Hòa là một trong những thủ phủ du lịch nghỉ dưỡng ở duyên hải Nam Trung Bộ. Thị trường bất động sản khu vực này phát triển mạnh trong nhiều năm qua. Năm ngoái, tỉnh đã thu hút 25 dự án đầu tư ngoài ngân sách với tổng vốn đăng ký đầu tư gần 51.000 tỷ đồng. Nhiều chủ đầu tư lớn quan tâm và phát triển dự án tại tỉnh như Vingroup, Sun Group, Ecopark, Hòa Phát, Sovico.

Ngọc Diễm