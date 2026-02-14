Khu đô thị 12.000 tỷ đồng ở Tây Ninh tìm được chủ

Doanh nghiệp liên quan Him Lam vừa được duyệt đầu tư khu dân cư tại Đức Hòa, Long An cũ với quy mô gần 190 ha.

UBND tỉnh Tây Ninh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư Khu dân cư tại xã Đức Lập Hạ và xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cũ (nay là xã Đức Lập). Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư Vĩnh Tuy.

Được thành lập năm 2009, Đầu tư Vĩnh Tuy hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, có trụ sở tại phường Long Biên, TP Hà Nội. Ba cổ đông sáng lập gồm Công ty Thực phẩm Miền Bắc, Công ty cổ phần Him Lam và Công ty TNHH Trung Cần. Đầu tư Vĩnh Tuy được biết đến là chủ đầu tư khu nhà ở Him Lam Vĩnh Tuy tại Long Biên với quy mô hơn 16 ha.

Theo quy hoạch, Khu dân cư tại xã Đức Lập Hạ và Mỹ Hạnh Bắc có tổng diện tích gần 190 ha, quy mô dân số hơn 31.300 người. Nguồn cung gồm đất nền, nhà riêng lẻ xây thô hoàn thiện mặt tiền, chung cư. Dự án còn được bố trí hơn 1.700 căn nhà ở xã hội, ưu tiên đầu tư trong năm 2027.

Tổng vốn đầu tư gần 12.100 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư chiếm 15%. Tiến độ thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng dự kiến từ quý III/2026 đến quý IV/2027.

Tây Ninh hiện là một trong những địa phương thu hút đầu tư mạnh tại khu vực phía nam. Sau khi sáp nhập địa giới hành chính từ ngày 1/7/2025, Tây Ninh gia tăng dư địa phát triển nhờ quỹ đất lớn từ các huyện thuộc tỉnh Long An cũ. Trước đó, khu vực này cũng ghi nhận hàng loạt dự án quy mô được triển khai của các "ông lớn" như Vinhomes, Ecopark và T&T Group...

Theo nghị quyết điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, Tây Ninh xác định 3 trung tâm phát triển. Trong đó khu vực Đức Hòa – Hậu Nghĩa là trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh.

Đình Trí