Khu công nghiệp phải dành 20 ha cho doanh nghiệp nhỏ

Khu công nghiệp phải dành 20 ha hoặc 5% tổng quỹ đất cho doanh nghiệp nhỏ, công nghệ, startup, và giảm 30% giá thuê cho nhóm này, trích từ ngân sách địa phương.

Tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân, phiên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mới đây, bà Bùi Thu Thủy, Phó cục trưởng Phát triển doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể (Bộ Tài chính), nói Bộ đang lấy ý kiến dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết 198 về cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân.

Về chính sách tiếp cận đất đai, dự thảo quy định mỗi khu, cụm công nghiệp dành 20 ha hoặc 5% tổng quỹ đất cho nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghệ tư nhân, khởi nghiệp. Đồng thời, nhóm doanh nghiệp trên được hỗ trợ tối thiểu 30% giá thuê, trích từ ngân sách địa phương.

Một góc khu công nghiệp Sóng Thần, Bình Dương. Ảnh: Quỳnh Trần

Thực tế, nhiều khu công nghiệp muốn mở cửa hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, startup thuê đất, nhưng bị vênh về quy mô lô thuê.

Cụ thể, bà Phạm Thị Bích Huệ, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Western Pacific, cho biết các khu công nghiệp thường được quy hoạch thành các lô tối thiểu 2-3 ha đất. Quy hoạch ấy phải được Chính phủ phê duyệt với các tỷ lệ 1/2.000, 1/500. Tuy nhiên, doanh nghiệp quy mô nhỏ hay startup thường chỉ thuê bằng một phần mười quy mô lô tối thiểu, khiến họ "lực bất tòng tâm".

"Nếu hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ thuê, chúng tôi phải điều chỉnh các loại quy hoạch, mất chừng 8-12 tháng", bà Huệ, cũng là Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, nói. Đại diện doanh nghiệp sở hữu 1.000 ha khu công nghiệp đề xuất gỡ bỏ ràng buộc về quy hoạch trong hoạt động nói trên, tránh tình trạng "cho thuê 1.000 m2 đất mất một năm làm thủ tục".

Lãnh đạo Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể thừa nhận đây là vướng mắc của nhiều doanh nghiệp. Sau khi ghi nhận các góp ý sửa đổi, dự thảo các chính sách hỗ trợ khu vực tư nhân sẽ được trình Chính phủ ngay tháng này.

Cũng tại sự kiện, nhiều doanh nghiệp cam kết hỗ trợ cho thuê đất, đồng thời ươm tạo startup. Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT CNCTech, nói công ty sẽ dành 10 ha hỗ trợ nhóm này tại khu công nghiệp Nam Bình Xuyên Green Park, khởi công ngày 19/8 tại Phú Thọ.

Ông Hùng cũng là Chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư và khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam, đề xuất chọn mô hình ươm tạo dạng sandbox (cơ chế thử nghiệm có kiểm soát). Ví dụ, với một mô hình mới, doanh nghiệp chọn một vài startup làm trong 3-6 tháng. "Cứ bắt tay làm, thử và sai, khắc tìm ra hướng đúng", ông Hùng nói.

Sau thí điểm, các mô hình thành công sẽ là cơ sở để đề xuất với cơ quan chức năng được ứng dụng vào đời sống. Sandbox hiện được đưa vào Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo với tinh thần "chấp nhận rủi ro", "miễn trừ trách nhiệm", là cơ hội để thử nghiệm các sáng kiến mới.

Đại diện Western Pacific cũng bày tỏ mong muốn tham gia chương trình sandbox. Với việc tiếp cận quỹ đất, bà Huệ đề nghị các cộng đồng, câu lạc bộ tập hợp nhu cầu của các doanh nghiệp trong nhóm. Trên cơ sở đó, họ sẽ lập bộ phận "chia nhỏ lô" để hỗ trợ.

Thủy Trương