Khu công nghiệp của Vinhomes tại Hải Phòng sắp được triển khai

Hải PhòngKhu công nghiệp Tân Trào giai đoạn 1 của Vinhomes, vốn hơn 4.000 tỷ, có thể được khởi công cuối tháng này.

Theo Cổng thông tin điện tử Hải Phòng, chiều ngày 13/9, Phó chủ tịch thường trực UBND TP Lê Anh Quân đã kiểm tra thực địa dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tân Trào (giai đoạn I) tại xã Kiến Hưng và Nghi Dương.

Dự án này do Công ty cổ phần đầu tư khu công nghiệp Vinhomes Hải Phòng làm chủ đầu tư. Dự án tổng vốn đầu tư khoảng 4.059 tỷ đồng.

Ông Lê Anh Quân đề nghị chủ đầu tư dự án phối hợp với các đơn vị liên quan, tập trung hoàn thành mặt bằng, chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho lễ khởi công nhân Đại hội Đảng bộ của thành phố vào cuối tháng 9. Đồng thời, Phó chủ tịch thường trực Hải Phòng cũng yêu cầu địa phương khẩn trương chi trả kinh phí bồi thường, đảm bảo tiến độ cho nhà thầu thi công.

Theo ông Quân, khu công nghiệp Tân Trào và nhà máy điện khí LNG có tổng diện tích quy hoạch khoảng 500 – 550 ha. Trong đó, giai đoạn 1 của khu công nghiệp Tân Trào có diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 252 ha. Ông nói rằng đây là dự án trọng điểm, góp phần hiện thực hóa quyết định của Thủ tướng về việc thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng.

Ngoài công trình này ở Hải Phòng, công ty con của Vinhomes cũng là nhà đầu tư của khu công nghiệp Ngũ Phúc giai đoạn 1 ở xã Nghi Dương. Với quy mô 238 ha, dự án có vốn đầu tư 5.670 tỷ đồng. Khu công nghiệp này cũng được TP Hải Phòng duyệt tiến độ hoàn thành vào quý II/2030.

Từ năm 2020, Vingroup từng có những tín hiệu để đầu tư vào bất động sản khu công nghiệp khi lãnh đạo tập đoàn cho biết đây có thể là mảng chính, mang lại dòng tiền thường xuyên trong tương lai. Tại Hải Phòng, doanh nghiệp này quản lý vận hành khu công nghiệp quy mô 335 ha tại Cát Hải - nơi đặt nhà máy sản xuất ôtô VinFast.

Hiện tại, Hải Phòng là một trong những trung tâm sản xuất công nghiệp hàng đầu tại miền Bắc. Sau khi hợp nhất cùng Hải Dương, TP Hải Phòng mới có trên 15 khu công nghiệp lớn đang hoạt động.

Với hạ tầng giao thông hiện đại, cụm cảng nước sâu lớn nhất khu vực phía Bắc, Hải Phòng ngày càng thu hút sự hiện diện của cả doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Tổng vốn FDI sau sáp nhập của Hải Phòng đạt gần 45 tỷ USD, với hơn 1.850 dự án đến từ gần 50 quốc gia, vùng lãnh thổ.

