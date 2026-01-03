Không phận Venezuela vắng tanh giữa đòn tập kích

Dữ liệu của FlightRadar24 cho thấy không máy bay dân sự nào đi vào không phận Venezuela, khi thủ đô nước này bị tập kích.

Trang theo dõi hàng không FlightRadar24 cho biết Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã phát điện văn thông báo hàng không (NOTAM), yêu cầu các phi công máy bay dân sự không hoạt động ở mọi độ cao trong không phận Venezuela kể từ 6h ngày 3/1 (13h giờ Hà Nội).

Dữ liệu theo dõi chuyến bay của FlightRadar24 cũng không ghi nhận bất kỳ máy bay nào hoạt động trên vùng trời Venezuela vào thời điểm hiện tại. Tổ chức này cho biết gần như toàn bộ máy bay thuộc lực lượng không quân Mỹ đã tắt chế độ chia sẻ định vị công khai trong vài giờ qua.

Không có máy bay nào phát tín hiệu đi vào không phận Venezuela vào rạng sáng 3/1. Đồ họa: Flight Radar 24

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh thủ đô Caracas rạng sáng 3/1 ghi nhận nhiều tiếng nổ lớn, cùng hình ảnh loạt trực thăng quân sự bay theo đội hình trên bầu trời. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc, cáo buộc Mỹ đang tiến hành chiến dịch tập kích vào các mục tiêu ở nhiều địa phương. Nhà Trắng và Lầu Năm Góc chưa bình luận về thông tin.

Theo Reuters, ít nhất 7 tiếng nổ lớn cùng âm thanh máy bay gầm rú ở độ cao thấp vang lên tại Caracas trong khoảng 15 phút. Nhân chứng cho biết họ nhìn thấy các cột khói lớn bốc lên sau các vụ nổ làm rung chuyển nhiều khu vực nội đô. Một số nơi ở phía nam thành phố, gần một căn cứ quân sự lớn, bị mất điện.

Các tài khoản mạng xã hội đăng tải video cho thấy chớp sáng và cột khói tại nhiều địa điểm trong thành phố, khiến cửa sổ nhà dân rung lắc và gây mất điện trong thời gian ngắn. Người dân ở một số khu vực đã chạy ra đường.

Báo chí Venezuela cho biết các tiếng nổ lớn cũng được ghi nhận tại bang La Guaira ở phía bắc Caracas và thành phố ven biển Higuerote thuộc bang Miranda, nơi có cảng xuất khẩu dầu mỏ quan trọng của nước này.

Xuất hiện đội hình trực thăng đổ bộ ở Caracas Trực thăng xuất hiện trên bầu trời thủ đô Caracas. Video: X/DiscloseTV

Tổng thống Mỹ Donald Trump vào đầu tuần cho biết Mỹ đã tấn công và phá hủy một khu vực cập bến bị cáo buộc được sử dụng cho các tàu chở ma túy của Venezuela. Ông không xác nhận đây là chiến dịch quân sự hay hoạt động của Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA), cũng không nêu địa điểm cụ thể, chỉ nói rằng cuộc tấn công diễn ra "dọc bờ biển".

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro giữa tuần này tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Mỹ sau nhiều tuần chịu sức ép, song không nhận được phản hồi nào từ Washington.

Tổng thống Mỹ Trump trong vài tháng qua nhiều lần tuyên bố sẽ tiến hành chiến dịch tấn công trên bộ ở Venezuela, nhằm tăng sức ép buộc Tổng thống Nicolas Maduro rời nhiệm sở. Mỹ từ tháng 9/2025 đã tăng đáng kể hiện diện quân sự ở vùng biển ngoài khơi Venezuela, tiến hành hàng chục vụ tập kích xuồng bị cáo buộc chở ma túy trên biển, cũng như tập kích một bến cảng của nước này.

Thanh Danh (Theo AFP, Reuters, FlightRadar24)