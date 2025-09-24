'Không có vùng tối nào công tác kiểm tra không vươn tới được'

Hà NộiTổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu chuyển phương thức kiểm tra, giám sát của Đảng từ bị động sang chủ động, bảo đảm vươn tới mọi vùng tối, khoảng trống.

Sáng 24/9, Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc với 293 đại biểu tham dự.

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương có vị trí rất quan trọng trong hệ thống chính trị, bởi đây là nơi tập trung các cơ quan tham mưu chiến lược, cơ quan tư pháp, lý luận, đào tạo, báo chí, xuất bản. Trong bối cảnh vừa được thành lập trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập, tổ chức bộ máy tinh gọn nhưng quy mô lớn, nhiệm vụ đặt ra càng nặng nề hơn.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu sáng 24/9. Ảnh: TTXVN

Theo Tổng Bí thư, mỗi chủ trương, văn kiện, nghị quyết của Đảng đều có dấu ấn rõ nét của công tác tham mưu chiến lược từ các cơ quan Đảng Trung ương. Đất nước đang ở thời điểm bước ngoặt, có cơ hội lịch sử để phát triển nhanh, bền vững, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 là nước phát triển, thu nhập cao.

Để đạt mục tiêu này, Đảng phải nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, hoạch định chính sách và tổ chức thực hiện. Chất lượng hoạt động của các cơ quan Đảng Trung ương có ý nghĩa quyết định đối với năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng. Tổng Bí thư đề nghị các ban, cơ quan của Đảng tạo thành một khối thống nhất, như "bộ tổng tham mưu chiến lược", gắn kết chặt chẽ giữa tham mưu, tổ chức, kiểm tra, nội chính, tuyên giáo, dân vận, lý luận và truyền thông.

"Mọi công tác tham mưu, đề xuất phải xuất phát từ thực tiễn, từ nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, củng cố niềm tin và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, để nhân dân thực sự là gốc rễ, nền tảng vững chắc của Đảng", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Ông yêu cầu Đảng bộ đi trước một bước trong nắm bắt tình hình, dự báo xu thế, đề xuất giải pháp chiến lược, gắn nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn và định hướng chính sách. Trước mắt, cơ quan cần tập trung tham mưu triển khai những vấn đề cốt lõi mà Đại hội 14 của Đảng đã quyết định, bảo đảm thực hiện hiệu quả ba mục tiêu lớn: giữ vững ổn định, phát triển nhanh và bền vững, nâng cao đời sống nhân dân.

Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, sáng 24/8. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản

Tổng Bí thư lưu ý giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, chuyển phương thức kiểm tra, giám sát từ bị động sang chủ động, "không để có vùng tối, khoảng trống nào mà công tác kiểm tra, giám sát không vươn tới được". Các cơ quan Đảng phải nêu gương trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, quan liêu, xa dân, xây dựng bộ máy trong sạch, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Đặc biệt, ông coi việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là vấn đề "then chốt của then chốt" trong xây dựng Đảng. Đảng bộ cần đổi mới công tác đánh giá, lựa chọn và sử dụng cán bộ, tham mưu xây dựng đội ngũ cán bộ cấp ủy, lãnh đạo, quản lý và cán bộ tham mưu chiến lược đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

"Phải nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách thu hút nhân tài, khuyến khích, động viên cán bộ yên tâm công tác, cống hiến lâu dài cho Đảng và Tổ quốc", Tổng Bí thư nói.

Vũ Tuân