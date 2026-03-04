Đại diện Bộ Nội vụ khẳng định Đảng, Quốc hội và Chính phủ không có chủ trương tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, xã trong thời gian tới.

Chiều 4/3, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ, bác bỏ thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng cả nước sẽ tiếp tục sáp nhập từ 34 xuống còn 16 tỉnh, thành phố hoặc tiếp tục sáp nhập các xã, phường.

Theo ông Tuấn, việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy hệ thống chính trị từ trung ương đến cấp xã trong năm 2025 là bước đi mang tính chiến lược, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của đất nước trong thời gian tới. Sau đợt sắp xếp này, từ tháng 7/2025, cả nước giảm từ 63 xuống còn 34 tỉnh, thành phố; số đơn vị hành chính cấp xã từ hơn 10.000 còn 3.321 xã, phường và đặc khu.

Chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính được Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ cân nhắc kỹ lưỡng nhằm bảo đảm sự ổn định lâu dài của hệ thống đơn vị hành chính trên toàn quốc. Trong quá trình chuẩn bị, Đảng ủy Chính phủ đã họp 5 lần, trình Bộ Chính trị và Ban Bí thư xem xét 3 lần trước khi báo cáo Trung ương quyết định.

Hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã vận hành trên phạm vi toàn quốc khoảng 8 tháng. Thời gian tới, Bộ Nội vụ cùng các cơ quan liên quan sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, hiệu quả, gần dân và sát dân.

Ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ. Ảnh: Media Quốc hội

Đây là lần thứ ba cơ quan có thẩm quyền lên tiếng bác bỏ tin đồn về việc tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, kể từ sau đợt sắp xếp năm 2025.

Trước đó, giữa tháng 11/2025, ông Phan Trung Tuấn cho biết thông tin cả nước sẽ sáp nhập từ 34 xuống còn 16 tỉnh, thành phố lan truyền trên mạng xã hội là tin thất thiệt.

Một tháng sau, tại phiên họp cho ý kiến về dự thảo nghị quyết quy định tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đô thị, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng cho biết trong nhiều năm tới chưa có chủ trương tiếp tục chia tách hoặc sáp nhập đơn vị hành chính.

Vũ Tuân