Thứ tư, 1/10/2025, 06:11 (GMT+7)
Khốn khổ vì cảnh nhà ngập đến nóc
Chỉ trong 30 phút nước đã ngập nửa nhà, 7 người trong gia đình chị Nguyễn Kiều, ở Nông Cống, Thanh Hoá, chen chúc trên tầng hai và chờ cứu hộ tiếp tế.
