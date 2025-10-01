VnExpress Hôm nay VnExpress Hôm nay
Khốn khổ vì cảnh nhà ngập đến nóc
Thứ tư, 1/10/2025, 06:11 (GMT+7)

Chỉ trong 30 phút nước đã ngập nửa nhà, 7 người trong gia đình chị Nguyễn Kiều, ở Nông Cống, Thanh Hoá, chen chúc trên tầng hai và chờ cứu hộ tiếp tế.

