Khối xe pháo quân sự tập kết về trung tâm Hà Nội trong đêm

Tối 18/8, khối xe tăng thiết giáp, xe bánh lốp cơ động từ Trung tâm huấn luyện quốc gia Miếu Môn về Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng chuẩn bị cho tổng hợp luyện tại Ba Đình.

Hơn 21h, khối xe tăng thiết giáp rời Miếu Môn theo trục đường Xuân Mai - Hòa Lạc - Đại lộ Thăng Long qua các tuyến phố để về trung tâm Hà Nội. Các khối xe chia làm hai đoàn cơ động trong đêm. Đoàn đầu tiên gồm 12 thiết giáp bánh xích và bánh lốp về Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng; đoàn sau gồm các xe pháo bánh lốp của lực lượng Hải quân và Phòng không Không quân. Một số khí tài được phủ bạt, vận chuyển bằng xe chuyên dụng.

Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật kiểm tra công tác chuẩn bị trước giờ cơ động. Ông cho biết Tổng cục cùng các đơn vị đã đảm bảo kỹ thuật cho các khối, lái xe sức khỏe tốt, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong đêm. "Tổng cục đã tổ chức lực lượng sửa chữa chốt dọc đường, ngã ba, đặc biệt phía sau các đoàn hành quân có ba tổ sửa chữa cơ động", thiếu tướng Sơn cho hay.

Khối xe tăng thiết giáp rời Miếu Môn đêm 18/8. Ảnh: Tuấn Huy

Sau khi cơ động từ Đại lộ Thăng Long vào đường Lê Quang Đạo tới Sân vận động Mỹ Đình, các thiết giáp bánh xích tiếp tục đi theo hướng Lê Đức Thọ - Phạm Văn Đồng để về Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng. Riêng khối xe bánh lốp di chuyển đợt sau sẽ vào đường đua F1. Các khối xe di chuyển trên đường, được các lực lượng quân sự, cảnh sát làm nhiệm vụ hướng dẫn giao thông.

Lực lượng xe pháo quân sự đã trải qua nhiều ngày luyện tập và 4 buổi tổng hợp luyện cùng các khối diễu binh, khối xe đặc chủng công an. Trước đó vào đêm 5/8, dàn xe tăng, khí tài quân sự cũng đã cơ động từ Miếu Môn về Quảng trường Ba Đình huấn luyện chuẩn bị cho nhiệm vụ A80.

Tham gia A80, khối xe Tăng thiết giáp gồm các phương tiện thiết giáp bánh xích và bánh lốp. Sau 40 năm kể từ Quốc khánh 2/9/1985, các xe tăng thiết giáp mới lại xuất hiện trong đội hình diễu binh qua Quảng trường Ba Đình. Lễ diễu binh A80 sẽ xuất hiện một số vũ khí do Việt Nam nghiên cứu sản xuất như xe thiết giáp bộ binh XCB-01; XCB-02... hoặc cải tiến, hiện đại hóa một số dòng xe tăng T54B/T55.

Khí tài được phủ bạt ngụy trang trước khi cơ động hành quân. Ảnh: Hoàng Phương

Động viên các khối diễu binh hôm 16/8, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, nhấn mạnh ngày 2/9 trời mưa thì vẫn phải bước đi thật tốt, không vì áo ướt, mặt đầy nước mà ảnh hưởng, bởi không có thời gian để lặp lại lần nữa. Mỗi bước đi phải hùng tráng hơn để bạn bè năm châu thấy sức mạnh, đoàn kết của lực lượng vũ trang.

"Lần đầu Việt Nam tổ chức diễu binh trên biển với sự tham gia của Hải quân, Biên phòng, Cảnh sát biển, khẳng định với thế giới rằng đất nước có đủ quân binh chủng để bảo vệ Tổ quốc", ông nói.

Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đi kiểm tra khí tài trước khi các lực lượng hành quân. Ảnh: Hoàng Phương

Hai buổi tổng hợp luyện tiếp theo dự kiến diễn ra vào tối 21 và 24/8 tại Quảng trường Ba Đình. Tuy nhiên, do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, mưa lớn sẽ xuất hiện nhiều ở miền Bắc trong tuần này. Từ ngày 20 đến 23/8, hoàn lưu suy yếu của áp thấp khiến vùng mưa mở rộng ra khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Theo kế hoạch, lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình sẽ mở màn bằng nghi thức rước đuốc truyền thống, bắn pháo lễ, không quân bay chào mừng, tiếp đó là diễu binh và diễu hành. Sau khi qua lễ đài, các khối tỏa đi nhiều tuyến phố, giao lưu văn nghệ cùng người dân tại cung thể thao Quần Ngựa và quảng trường Cách mạng tháng Tám.

Lễ diễu binh năm nay có hơn 16.000 quân nhân, gồm 43 khối đi bộ, 18 khối đứng, 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội và Công an. Sau 40 năm kể từ Quốc khánh 1985, khối xe pháo quân sự, trong đó có lực lượng tăng thiết giáp, mới trở lại đội hình. Diễu binh trên biển cũng lần đầu tiên được tổ chức tại Khánh Hòa, với sự tham gia của Hải quân, Cảnh sát biển, Biên phòng và Quân khu 5.

Hoàng Phương