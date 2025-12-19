Khởi động hai khu công nghiệp 2.000 ha cạnh sân bay Long Thành

Đồng NaiKhu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp và Khu công nghiệp Xuân Quế - Sông Nhạn đã khởi công sáng nay, dự kiến thu hút hàng chục tỷ USD vốn FDI.

Đây là hai dự án khu công nghiệp cạnh cửa ngõ phía Nam Sân bay Long Thành.

Dự án Khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp do Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Tân Hiệp làm chủ đầu tư, xây dựng trên diện tích 1.000 ha, phát triển theo mô hình thành phố công nghiệp thế hệ mới. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 10.500 tỷ đồng, kết nối thuận tiện các tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Quốc Lộ 51, Vành Đai 4 TP HCM và đến cảng biển nước sâu Cái Mép - Thị Vải.

Khu vực xây dựng Khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp. Ảnh: Phước Tuấn

Dự kiến khi đưa vào hoạt động, khu công nghiệp này hướng đến chuỗi cung ứng toàn cầu với các ngành công nghiệp công nghệ cao, sử dụng năng lượng sạch, ưu tiên vào các lĩnh vực như: sản xuất thiết bị bán dẫn, chip - vi mạch – linh kiện điện tử, công nghiệp hỗ trợ hàng không, cơ khí chính xác, trung tâm dữ liệu (Data Center) và logistics thông minh...

Theo nhà đầu tư, khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp phấn đấu thu hút nguồn vốn FDI đạt từ 15 đến 20 tỷ USD trong giai đoạn 2026-2030, tạo việc làm cho trên 50.000 lao động, trong đó khoảng 40% là lao động kỹ thuật, trình độ cao.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, dự án sẽ hoàn thành hạ tầng phân khu đầu tiên và sẵn sàng bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư thứ cấp từ quý IV năm 2026. Khi các nhà máy đi vào hoạt động, khu công nghiệp sẽ đóng góp tích cực vào mức tăng trưởng GDP hàng năm của tỉnh Đồng Nai.

Khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp được Thủ tướng chấp thuận bổ sung vào quy hoạch tỉnh Đồng Nai cuối năm 2020. Với tổng diện tích hơn 2.600 ha, đây là khu công nghiệp lớn nhất tỉnh, thuộc địa bàn hai xã Bàu Cạn, Tân Hiệp của huyện Long Thành.

Cùng nằm cạnh Sân bay Long Thành, Khu công nghiệp Xuân Quế - Sông Nhạn (giai đoạn 1) với diện tích 1.000 ha, ở xã Xuân Quế, vốn đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng do Tập đoàn KN Holdings làm chủ đầu tư.

Dự án có vị trí chiến lược khi nằm tại điểm giao giữa tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết và tỉnh lộ 770B, kết nối trực tiếp với sân bay Long Thành thông qua trục tỉnh lộ 769E và tuyến vành đai 4 TP HCM. Dự án được định hướng phát triển theo mô hình sản xuất chế tạo và vật liệu thế hệ mới, tập trung phát triển theo chiều sâu, ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao, ứng dụng công nghệ tiên tiến và khả năng lan tỏa lớn như công nghiệp hỗ trợ thế hệ mới, chế tạo chính xác - điện tử, sản xuất ôtô điện, pin, y dược, thiết bị y tế, logistics và các ngành công nghiệp gắn với chuyển đổi số.

Khi đi vào hoạt động, Khu công nghiệp Xuân Quế - Sông Nhạn được kỳ vọng thu hút khoảng 12,7 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài và tạo việc làm cho 80.000 lao động tại địa phương.

Đồng Nai hiện có 31 khu công nghiệp đang hoạt động, một dự án trong giai đoạn thu hồi đất và đầu tư xây dựng hạ tầng. Đến nay, các dự án đã cho thuê được hơn 6.000 ha.

Phước Tuấn