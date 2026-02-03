Khởi công xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam

Sáng 3/2, Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam.

Dự lễ khởi công Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam có Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Thủ tướng Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Theo chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cuối năm 2024, Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam là một trong những công trình hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng năm 2030. Dự án nhằm phản ánh toàn diện, có hệ thống sự lãnh đạo của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam và những thành tựu Đảng đã đạt được trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Bảo tàng được xây dựng tại khu đô thị mới Tây Hồ Tây, Hà Nội, với diện tích xây dựng khoảng 10.000 - 12.000 m2, theo hình thức đầu tư công, thời gian hoàn thành dự kiến năm 2029.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước bấm nút khởi công dự án xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng 3/2. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng Võ Thành Hưng nhấn mạnh đây là sự kiện "có ý nghĩa đặc biệt quan trọng", thể hiện sự trân trọng với lịch sử vẻ vang của Đảng trong suốt chặng đường lịch sử 96 năm qua.

Theo ông Hưng, từ khi ra đời ngày 3/2/1930, Đảng dưới dự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dẫn dắt dân tộc Việt Nam vượt qua muôn vàn gian nan, giành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử; đưa đất nước từ nước thuộc địa thành quốc gia độc lập, thống nhất. Ngày nay, Đảng đang lãnh đạo dân tộc tiếp những trang sử trong kỷ nguyên phát triển mới, xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Ông Hưng nhấn mạnh Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là nơi lưu giữ, bảo tồn, trưng bày các tư liệu, tài liệu lịch sử vô giá của Đảng, mà còn phải là nơi truyền tải, phản ánh trung thực, sinh động chặng đường cách mạng của Đảng và dân tộc. Đây là địa chỉ giáo dục truyền thống cách mạng, góp phần bồi đắp niềm tin, lý tưởng, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Công trình cũng là nơi giới thiệu với bạn bè quốc tế về lịch sử, vai trò và những đóng góp to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc trên toàn thế giới.

Cục trưởng Quản trị, Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Thẩm, cho biết tháng 4/2025, đơn vị được giao làm Chủ đầu tư dự án xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam. Cuối tháng 12/2025, Bộ Chính trị thống nhất lựa chọn ý tưởng quy hoạch và phương án kiến trúc Bảo tàng, khởi nguồn từ giá trị truyền thống cội rễ, bền chặt "làng - nước" của văn hóa Việt với đặc trưng là lũy tre, bến nước. Công trình kiến trúc thể hiện trí tuệ, khát vọng tự chủ của Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Với hình khối kiến trúc mang biểu tượng "lũy thép vươn mình" kết hợp với công nghệ số để tạo lập bảo tàng thông minh, hiện đại hàng đầu thế giới.

Bên cạnh việc tiếp tục triển khai hồ sơ dự án, chủ đầu tư sẽ tích cực chỉ đạo các nhà thầu gấp rút triển khai thi công xây dựng; tổ chức tiếp nhận tài liệu, hiện vật từ các nơi gửi về (khoảng 5.000 tài liệu, hiện vật); thực hiện nghiên cứu sưu tầm, xây dựng đề cương chi tiết và thiết kế trưng bày. Dự kiến Bảo tàng sẽ vận hành trong quý II/2029 và khánh thành, mở cửa đón khách tham quan dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng (3/2/1930).

Vũ Tuân