Khởi công trường học cho gần 2.000 con em đồng bào Cơ Tu

Đà NẵngTrường phổ thông nội trú, bán trú liên cấp xã Tây Giang sẽ đáp ứng nhu cầu cho 2.000 học sinh đồng bào Cơ Tu ở vùng biên giới giáp Lào.

Chiều 16/10, lễ khởi công dự án Trường phổ thông nội trú, bán trú liên cấp xã Tây Giang diễn ra tại thôn Ahu, xã Tây Giang, cách trung tâm TP Đà Nẵng khoảng 120 km về phía tây. Đây là một trong sáu trường được xây tại các xã biên giới đất liền của thành phố.

Dự án được xây dựng trên diện tích hơn 71.600 m2, gồm khối lớp học, khu nội trú học sinh và giáo viên, nhà đa năng, thư viện, nhà văn hóa cùng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, tổng vốn đầu tư 262 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành tháng 8/2026.

Xã Tây Giang, trước đây thuộc huyện Tây Giang (tỉnh Quảng Nam), sau khi sắp xếp đơn vị hành chính có diện tích tự nhiên hơn 400 km2, gồm 23 thôn, bản với hơn 9.000 dân. Đây là xã miền núi, biên giới, địa hình hiểm trở, có 96,7% dân số là đồng bào Cơ Tu, tỷ lệ hộ nghèo trên 46%. Toàn xã có hơn 2.500 học sinh, học tại 9 trường mầm non, tiểu học, THCS với 30 điểm trường lẻ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với bà con nhân dân xã Tây Giang tại lễ khởi công Trường phổ thông nội trú, bán trú liên cấp xã Tây Giang. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 71 và 72 về phát triển giáo dục, y tế, trong đó chủ trương xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương Đà Nẵng đã chủ động triển khai 6 trường học biên giới trong năm 2025 với tổng vốn hơn 1.500 tỷ đồng, riêng Trường phổ thông nội trú, bán trú Tây Giang có kinh phí 262 tỷ đồng, tiết kiệm gần 10% so với dự toán.

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành trường Tây Giang trước tháng 6/2026 và toàn bộ 6 trường biên giới trong năm 2026; đồng thời đề nghị Đà Nẵng nghiên cứu giai đoạn 2, bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ tốt dạy và học, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo Chính phủ xem xét hỗ trợ.

Tại buổi lễ, Thủ tướng trao 100 phần quà cho học sinh, 10 phần quà cho gia đình có đóng góp xây dựng trường. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, thay mặt Bộ Quốc phòng, cùng các bộ, ngành và doanh nghiệp trao quà, cam kết hỗ trợ dự án.

Nguyễn Đông