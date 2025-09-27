Khởi công đường liên cảng kết nối sân bay Long Thành

Đồng NaiĐường liên cảng dài gần 9 km, vốn hơn 2.600 tỷ đồng, được khởi công sáng 27/9 nhằm kết nối cảng biển, cảng sông khu vực Nhơn Trạch với sân bay Long Thành.

Theo quy hoạch tuyến đường dài 15 km, có điểm đầu từ đường ranh Khu công nghiệp Ông Kèo, điểm cuối nối đường vào cảng Việt Thuận Thành (xã Đại Phước).

Giai đoạn một xây dựng 6,9 km quy mô 8 làn xe; giai đoạn hai dài 1,9 km, 4 làn xe, cùng 5 cầu bêtông cốt thép. Công trình dự kiến hoàn thành trong 3 năm.

Máy móc thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: Phước Tuấn

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cho biết, tuyến đường sẽ tăng công suất khai thác hệ thống cảng, đón đầu khai thác sân bay Long Thành giai đoạn 1 (dự kiến tháng 6/2026), đồng thời hình thành chuỗi cảng - logistics - khu công nghiệp - đô thị ven sông.

"Công trình sẽ tạo động lực giúp kinh tế Đồng Nai bứt phá, nâng tầm liên kết vùng", ông Đức nói.

Cùng ngày, tỉnh Đồng Nai khởi cũng khởi công, động thổ 7 dự án nhà ở xã hội, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.