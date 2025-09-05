Khoe kỷ vật thời chiến của ông bà sau lễ 2/9

Sau lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, hàng nghìn người trẻ đang "bắt trend" khoe chiến tích, kỷ vật thời chiến của ông bà thể hiện niềm tự hào.

Về nhà sau lễ diễu binh, Trần Hồng Phấn, 27 tuổi, ở Hưng Yên mang hàng chục tấm bằng khen, huy hiệu, huân chương chiến công của ông ngoại ra chụp ảnh, đăng lên mạng xã hội. Bức ảnh kèm chú thích "Ông của tôi từng tham gia đánh trận 81 ngày đêm giữ thành cổ Quảng Trị" nhận hàng chục nghìn lượt thích và lời cảm ơn, chúc sức khỏe của những người xa lạ.

Phấn nói ý tưởng "khoe" ông ngoại của cô xuất phát từ việc thấy các cựu chiến binh được mọi người chào đón, kính trọng trong dịp lễ. Trước đây cô chỉ biết ông là cựu chiến binh nhưng không nghĩ danh hiệu đó có ý nghĩa lớn như thế.

Ông của cô là thượng úy Vũ Văn Nga, 78 tuổi. Ông Nga nhập ngũ năm 19 tuổi, công tác tại Bộ Tư lệnh Pháo binh, Sư đoàn 351 ở Quảng Trị từ năm 1967. Cô từng được nghe ông kể về những trận chiến khốc liệt như Khe Sanh năm 1968 hay chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị, mùa hè 1972.

"Đây là lần đầu tôi 'đu trend' với sự tự hào và xúc động thế này. Bất ngờ là rất nhiều người quan tâm tới quá trình chiến đấu của ông và muốn nghe kể lại", Phấn nói.

Cô gái sau đó đã mang giấy bút đến gặp ông ngoại, chép lại những câu chuyện chiến đấu để hiểu thêm về quá khứ hào hùng và sự hy sinh của lớp cha ông.

Cựu binh Vũ Văn Nga, 78 tuổi, ở Hưng Yên hiện tại (trái) và ảnh ngày trẻ khi tham gia chiến đấu (phải). Ảnh: Gia đình cung cấp

Xu hướng người trẻ khoe chiến tích, kỷ vật, ảnh chụp cùng người thân là cựu chiến binh đang nở rộ trên mạng xã hội sau đại lễ 80 năm Quốc khánh. Khảo sát nhanh của VnExpress ghi nhận hơn 5.000 bài đăng về chủ đề này trên TikTok, thu hút hàng triệu lượt xem và hàng chục nghìn chia sẻ. Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối khi ông bà đã mất, không có cơ hội để tham gia đại lễ.

Chuyên gia tâm lý Võ Minh Thành, giảng viên Đại học Sư phạm TP HCM cho rằng đây là hiệu ứng sau các sự kiện lớn như 50 năm thống nhất đất nước, 80 năm Quốc khánh, thể hiện mối quan tâm và lòng biết ơn của thế hệ trẻ. "Hành động này không chỉ là khoe. Nó thể hiện niềm kiêu hãnh, khao khát tìm về nguồn cội, giá trị lịch sử và trân trọng sự hy sinh của ông cha", ông Thành nói.

Chuyên gia giải thích thêm, trước đây nhiều người coi việc có người thân là cựu chiến binh là bình thường. Nay họ có tâm lý mong muốn được tham gia, thể hiện mình là người trong cuộc của sự kiện lớn và mong cộng đồng ghi nhận công lao đóng góp của người thân mình để giành lại hòa bình cho đất nước.

Con cháu đua nhau khoe chiến tích, kỷ vật của ông bà thời chiến Bà ngoại của Hằng Huệ ở Hà Tĩnh tìm đọc lại thư tay ông gửi thời chiến đấu.

Khoảnh khắc quay bà ngoại cho xem thư tay thời chiến của ông do Hằng Huệ, 31 tuổi, ở Hà Tĩnh đăng lên cũng hút hơn một triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận.

Cô gái cho biết ông ngoại là liệt sĩ Võ Văn Mậu, nhập ngũ năm 1960 và hy sinh tại chiến trường Quảng Trị năm 1970. Trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt, ông vẫn viết thư động viên hậu phương.

Đọc thư ông, Hằng Huệ hiểu thêm được nỗi xót xa của những cuộc chia ly thời chiến. Bức thư cuối ông ngoại gửi cho bà vào năm 1968, hai năm sau ông hy sinh. Đơn vị sau đó gửi giấy báo tử cùng một số vật dụng của ông về gia đình lưu giữ làm kỷ niệm.

"Thời chiến ông bà hưởng ứng phong trào toàn dân kháng chiến, thời bình chúng tôi hưởng ứng phong trào yêu nước bằng cách tìm về lịch sử để kể cho con cháu, lan tỏa cho người Việt bằng cả niềm tự hào", người phụ nữ 31 tuổi nói.

Bức thư tay ông ngoại Hằng Huệ gửi bà năm 1966. Ảnh: Gia đình cung cấp

Hồng Phấn cho biết không chỉ khoe chiến tích của ông ngoại, cô còn muốn nhờ cộng đồng mạng lan tỏa thông tin để giúp ông tìm lại những đồng đội cùng chiến trường xưa.

"Ông tôi còn giữ những bức ảnh của họ, mong muốn lớn nhất bây giờ của ông là có thông tin về họ dù còn sống hay đã chết", cô gái 27 tuổi nói.

Nga Thanh