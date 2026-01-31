Video mới công bố cho thấy UAV Nga trang bị bộ thu phát Starlink tấn công "tiêm kích Su-27 và mô hình F-16 Ukraine" tại sân bay ở tỉnh Poltava.

Truyền thông Nga ngày 30/1 công bố video hàng loạt máy bay không người lái (UAV) tự sát BM-35 tập kích các mục tiêu tại sân bay quân sự Mirgorod ở tỉnh Poltava, miền trung Ukraine, cách biên giới khoảng 150 km.

Trong hình ảnh đầu tiên, UAV Nga bay dọc đường lăn và nhắm tới tiêm kích hạng nặng Su-27 nằm ở đầu đông bắc của bãi đỗ trung tâm sân bay. Giá treo vũ khí đầu cánh bên phải máy bay dường như được lắp tên lửa đối không tầm ngắn R-73, cho thấy đây là phi cơ trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Khoảnh khắc UAV Nga tập kích 'chiến đấu cơ Su-27 Ukraine' UAV BM-35 tập kích mục tiêu tại tỉnh Poltava trong video công bố ngày 30/1. Video: RusVesna

Hai đòn đánh tiếp theo nhằm vào "mô hình học cụ F-16" nằm dưới mái vòm che chắn gần đó. Một trong hai phi cơ lao trượt mục tiêu và đánh vào mặt ngoài mái che. UAV cuối cùng tập kích máy bay Su-27 đang đậu ở đầu tây nam bãi đỗ trung tâm.

Bộ Quốc phòng Nga và quân đội Ukraine chưa lên tiếng về video.

Theo trang tin quân sự RusVesna của Nga, những chiếc BM-35 tham gia tập kích đều trang bị camera và bộ thu phát tín hiệu Internet vệ tinh Starlink. Hệ thống này cho phép UAV duy trì kết nối với người điều khiển theo thời gian thực, cũng như hạn chế nguy cơ bị đối phương gây nhiễu.

BM-35 có tầm bay tối đa 500 km và mang được đầu đạn nặng 40 kg, cho phép phá hủy hoặc gây hư hại nặng với những mục tiêu nằm sâu trong hậu phương Ukraine.

Theo giới chuyên gia Ukraine, BM-35 sẽ là một trong các vũ khí chính xác cao được Nga tận dụng tối đa nhằm săn lùng những tổ hợp vũ khí đắt tiền như tên lửa phòng không Patriot và pháo phản lực HIMARS. Phương án này giúp tiết kiệm chi phí và tăng đáng kể tần suất tập kích so với huy động tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình đắt tiền.

Tuy nhiên, một số tài khoản mạng xã hội ủng hộ quân đội Nga cũng chỉ ra rằng kíp vận hành BM-35 cần cải thiện năng lực điều khiển, khi nhiều video cho thấy UAV thường chệch khỏi mục tiêu trong giai đoạn lao xuống.

Vị trí thành phố Mirgorod, tỉnh Poltava. Đồ họa: RYV

Sân bay Mirgorod là nơi đóng quân của Lữ đoàn Không quân Chiến thuật số 831 và 39 Ukraine, được biên chế gần 40 tiêm kích hạng nặng Su-27 trước khi chiến sự bùng phát, cũng là nơi tập kết những chiến đấu cơ F-16 Mỹ tham gia diễn tập Safe Skies hồi năm 2011.

Máy bay Ukraine xuất phát từ Mirgorod có thể tham gia đánh chặn UAV và tên lửa hành trình trong các đòn tập kích hiệp đồng của đối phương, cũng như phóng bom lượn để yểm trợ bộ binh ở tiền tuyến hoặc tấn công mục tiêu trong lãnh thổ tỉnh Kursk và Belgorod, miền tây Nga.

Căn cứ Mirgorod từng nhiều lần bị Nga tập kích dữ dội kể từ năm 2023, gây thiệt hại nặng về khí tài và hạ tầng. Đòn tấn công nghiêm trọng nhất xảy ra hồi đầu tháng 7/2024, khi tên lửa đạn đạo Iskander-M Nga phá hủy 5 chiếc Su-27 trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu và làm hư hại thêm hai phi cơ đang sửa chữa.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, RusVesna, AP)