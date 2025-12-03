Khoảnh khắc UAV Nga 'đổi mục tiêu, tập kích xe phòng không Ukraine'

UAV Nga dường như thay đổi đường bay theo thời gian thực, lao vào xe phòng không Ukraine ở giữa đường thay vì nhắm tới mục tiêu ban đầu.

Video được công bố hôm 2/12 cho thấy tiếng động cơ cánh quạt của máy bay không người lái (UAV) Nga đang lao xuống, kèm theo những loạt đạn từ khẩu đội phòng không di động Ukraine.

Khi nhận thấy không thể hạ mục tiêu, các binh sĩ Ukraine chạy ra xa khỏi xe bán tải gắn súng máy, phương tiện thường được triển khai để đối phó UAV tự sát tầm xa của Nga. UAV lao trúng mục tiêu và phát nổ, khiến chiếc xe bị hư hại.

Khoảnh khắc xe phòng không Ukraine trúng UAV Nga

Lost Armour, trang phân tích thông tin tình báo dựa trên các nguồn công khai có trụ sở tại Nga, nhận định tổ phòng không Ukraine bị tập kích ngày 1/12 trên đoạn đường gần làng Khmelnytsia thuộc tỉnh Chernihiv. Cách đó không xa là trạm biến áp 330 kV, có thể là mục tiêu ban đầu của UAV Nga.

"Nhiều khả năng quân đội Nga đã sử dụng loại UAV có khả năng thay đổi mục tiêu và đường bay theo thời gian thực. Xét về mức độ thiệt hại, UAV thực hiện đòn tập kích không phải là Geran-2, mà là dòng Italmas nhỏ hơn", Lost Armour cho hay.

Video cũng cho thấy một tổ hợp phòng không tầm ngắn Raven do Anh chế tạo, sử dụng tên lửa AIM-132 ASRAAM có tầm bắn 15 km, bố trí gần đó. "Phi công UAV có thể không nhìn thấy tổ hợp Raven hoặc phát hiện quá muộn, không kịp chuyển hướng để tập kích nó", Lost Armour đánh giá.

Nga gần đây tăng đáng kể sản lượng và liên tục cải tiến các mẫu UAV tự sát tầm xa, trong đó có dòng Geran, cũng như thường xuyên sử dụng phi cơ mồi bẫy như Gerbera để đánh lừa phòng không Ukraine. Quân đội Nga đôi khi lắp đầu đạn cho UAV mồi bẫy và dùng chúng tấn công mục tiêu thứ yếu trong các đòn tập kích.

Để đối phó UAV Nga, Ukraine triển khai các tổ phòng không cơ động với xe bán tải lắp súng máy cỡ nòng 12,7 mm. Tuy nhiên, Nga gần đây triển khai UAV lắp cảm biến quang - điện tử để tìm kiếm và tập kích các tổ phòng không Ukraine, cũng như triển khai phi cơ Geran-3 dùng động cơ phản lực có thể bay ngoài tầm bắn của súng máy.

