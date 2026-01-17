Nga phát hiện pháo phản lực HIMARS Ukraine khai hỏa ở tỉnh Chernihiv, sau đó triển khai UAV Geran tập kích khi mục tiêu đang rút về nơi trú ẩn.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 17/1 thông báo một đơn vị trinh sát trang bị máy bay không người lái (UAV) ZALA Z-16 và Orlan đã phát hiện pháo phản lực HIMARS Ukraine gần khu dân cư Khopyanki, tỉnh Chernihiv. "Khẩu đội HIMARS lúc đó đang triển khai ở trận địa và khai hỏa về phía mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Nga", cơ quan này cho hay.

Video từ cảm biến ảnh nhiệt của UAV trinh sát cho thấy xe chiến đấu HIMARS di chuyển đến bãi đất trống, phóng loạt rocket và nhanh chóng rời khỏi khu vực. Lực lượng Nga triển khai UAV tự sát Geran, dường như là phiên bản trang bị cảm biến hồng ngoại chuyên tập kích mục tiêu di động. Phi cơ bám bắt xe chiến đấu HIMARS rồi lao xuống, phát nổ bên cạnh pháo phản lực Ukraine.

Khoảnh khắc UAV Geran tập kích tổ hợp HIMARS Ukraine UAV Geran tập kích tổ hợp HIMARS Ukraine tại tỉnh Chernihiv trong video công bố ngày 16/1. Video: BQP Nga

"Đòn đánh khiến tổ hợp HIMARS bốc cháy và gây nổ thứ cấp. Kíp điều khiển UAV Geran triển khai thêm một phi cơ nhằm vào tổ vận hành Ukraine khi họ đang tìm cách sơ tán khỏi hiện trường. Cuộc tập kích đã phá hủy hoàn toàn hệ thống HIMARS và kíp vận hành", Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin.

HIMARS là pháo phản lực phóng loạt tự hành đặt trên khung gầm bánh lốp, có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách tới 300 km, tùy loại đạn và cấu hình. Xe bệ phóng HIMARS có thể đạt tốc độ tối đa 85 km/h và nhanh chóng rời trận địa để tránh bị phản pháo.

Một đơn vị HIMARS theo tiêu chuẩn Mỹ thường gồm 6 xe phóng, 12 xe tiếp đạn và một trung tâm chỉ huy. Chưa rõ Ukraine có áp dụng cơ cấu này hay không, do các xe phóng HIMARS thường bị tấn công khi hoạt động đơn lẻ hoặc đi theo đội hình không quá ba chiếc.

Vị trí khu dân cư Khopyanki, tỉnh Chernihiv. Đồ họa: RYV

Truyền thông phương Tây hồi tháng 5/2024 cho biết Ukraine sở hữu 39 xe phóng đạn HIMARS, trong đó ít nhất 3 pháo đã bị phá hủy hoàn toàn, hai tổ hợp hư hỏng và phải chuyển về Mỹ để sửa chữa.

Quân đội Nga từ đó tới nay đã công bố nhiều video tập kích các khẩu đội HIMARS Ukraine bằng tên lửa đạn đạo Iskander-M, UAV tự sát Lancet và cả thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất (drone FPV), khiến hàng loạt hệ thống bị phá hủy hoàn toàn. Hiện không rõ quân đội Ukraine còn bao nhiêu tổ hợp HIMARS đủ khả năng chiến đấu.

Sergey Chemezov, tổng giám đốc tập đoàn quốc phòng Rostec của Nga, tháng 11/2025 cho biết họ đang phát triển UAV mới có tầm bay hàng chục km, chuyên săn lùng pháo phản lực HIMARS và mọi loại lựu pháo trong biên chế NATO, cũng như radar phản pháo, thiết giáp và sở chỉ huy đối phương.

Nguyễn Tiến (Theo Zvezda, AP, RIA Novosti)