Nga công bố video UAV Geran-2 tập kích khẩu đội HIMARS Ukraine, gồm xe bệ phóng, xe chở đạn và phương tiện hộ tống, ở tỉnh Kharkov.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/3 công bố video từ cảm biến quang - điện tử của máy bay không người lái (UAV) tự sát Geran-2, cho thấy khẩu đội pháo phản lực HIMARS Ukraine đang triển khai gần làng Kamennaya Yaruga ở tỉnh Kharkov.

Xe chiến đấu nằm khá gần xe chở đạn, cho thấy khẩu đội này dường như đang nạp tên lửa để chuẩn bị cho nhiệm vụ tập kích nhằm vào mục tiêu Nga.

Khoảnh khắc UAV Geran tập kích khẩu đội HIMARS Ukraine UAV Geran-2 tập kích pháo phản lực HIMARS Ukraine tại tỉnh Kharkov trong video công bố ngày 9/3. Video: BQP Nga

Ít nhất hai UAV Geran-2 của Nga lao xuống, nhiều khả năng đã phá hủy hoàn toàn xe chiến đấu và xe chở đạn. Hình ảnh từ UAV trinh sát hiện trường sau đó cho thấy dấu vết nổ lớn và nhiều mảnh vụn văng ra xa, cũng như các đội kỹ thuật Ukraine đang thu hồi xác phương tiện.

Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin.

HIMARS là pháo phản lực phóng loạt tự hành đặt trên khung gầm bánh lốp, có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách tới 300 km, tùy loại đạn và cấu hình. Xe bệ phóng HIMARS có thể đạt tốc độ tối đa 85 km/h và nhanh chóng rời trận địa để tránh bị phản pháo.

Một đơn vị HIMARS theo tiêu chuẩn Mỹ thường gồm 6 xe phóng, 12 xe tiếp đạn và một trung tâm chỉ huy. Chưa rõ Ukraine có áp dụng cơ cấu này hay không, do các xe phóng HIMARS thường bị tấn công khi hoạt động đơn lẻ hoặc đi theo đội hình không quá ba chiếc.

Vị trí làng Kamennaya Yaruga. Đồ họa: RYV

Truyền thông phương Tây hồi tháng 5/2024 cho biết Ukraine sở hữu 39 xe phóng đạn HIMARS.

Nga từng nhiều lần sử dụng tên lửa đạn đạo Iskander-M để tập kích vị trí Ukraine triển khai và cất giấu pháo phản lực HIMARS. Lực lượng Nga gần đây chuyển sang sử dụng cả UAV tự sát và thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất (drone FPV) giá rẻ để tấn công mục tiêu này.

Hiện không rõ quân đội Ukraine còn bao nhiêu tổ hợp HIMARS đủ khả năng chiến đấu.

Nguyễn Tiến (Theo Zvezda, AP, AFP)