Khoảnh khắc 'tên lửa phòng không Ukraine' lọt mục tiêu, tự hủy ở Kiev

Video mới đăng cho thấy hai quả đạn Iskander-K Nga tập kích mục tiêu ở Kiev, trước khi tên lửa phòng không Ukraine lao tới và tự hủy gần đó.

AMK Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự Ukraine, hôm nay công bố video do người dân thủ đô Kiev ghi lại, trong đó ít nhất hai tên lửa hành trình Iskander-K của Nga lao xuống tổ hợp nhà kho đang bốc cháy ở thành phố vào sáng sớm, gây ra những vụ nổ lớn.

Khoảng 20 giây sau, một quả đạn lao về phía khu nhà kho rồi phát nổ ở độ cao nhỏ. Luồng lửa và vệt khói cho thấy nó sử dụng nhiên liệu rắn, được khai hỏa cách đó không xa. "Dường như đó là tên lửa phòng không Ukraine tự hủy trong quá trình tiếp cận mục tiêu", tài khoản này viết.

Giới chức Ukraine chưa bình luận về video.

Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày thông báo đã tiến hành đợt tập kích hiệp đồng bằng vũ khí chính xác tầm xa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào

cơ sở lắp ráp và triển khai UAV tầm xa, nhà máy công nghiệp Kiev-67 ở ngoại ô phía tây và căn cứ hậu cần STS-Group ở phía nam Kiev, cũng như các sân bay quân sự ở miền trung, miền nam và miền đông Ukraine.

"Đòn tập kích đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra, tất cả mục tiêu đều bị đánh trúng. Không có vũ khí nào nhắm tới mục tiêu trong nội thành Kiev", cơ quan này cho hay, dường như nhằm bác bỏ cáo buộc của giới chức Ukraine rằng Nga tập kích trụ sở chính phủ nước láng giềng.

Bộ tư lệnh không quân Ukraine trước đó cho biết Nga đã phóng 810 UAV tự sát và phi cơ mồi bẫy, 9 tên lửa hành trình Iskander-K và 4 tên lửa đạn đạo Iskander-M trong đòn tập kích sáng 7/9. "Các đơn vị phòng không đã bắn hạ, gây nhiễu 747 UAV và 4 tên lửa Iskander-K. 9 tên lửa và 54 UAV đánh trúng 33 địa điểm, mảnh vỡ cũng rơi xuống 8 khu vực", thông báo có đoạn.

Vị trí thủ đô Kiev, Ukraine. Đồ họa: RYV

Cuộc tập kích ngày 7/9 của Nga được đánh giá là có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, diễn ra sau khi 26 quốc gia châu Âu cam kết đảm bảo an ninh cho Ukraine sau chiến sự. Một số quốc gia châu Âu cho biết sẵn sàng đưa quân tới Ukraine, số khác tuyên bố sẽ hỗ trợ quân sự hoặc chờ động thái từ Mỹ để ra quyết định.

Tổng thống Vladimir Putin ngày 5/9 cảnh báo Nga sẽ tấn công mọi lực lượng phương Tây đặt chân đến Ukraine, cho rằng sự hiện diện của quân đội nước ngoài là "không cần thiết với thỏa thuận hòa bình".

