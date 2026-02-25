Video mới công bố, được quay từ trạm vũ trụ ISS, cho thấy cuộc tập kích tên lửa quy mô lớn của Nga nhằm vào Kiev cuối năm ngoái.

Kênh Youtube AstronautiCAST, do Hiệp hội Không gian và Du hành vũ trụ Italy quản lý, ngày 23/2 công bố video tổng hợp các cảnh quay từ camera đặt trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) vào rạng sáng 27/12/2025.

Video tua nhanh thời gian cho thấy đường bay của các vật thể nghi là tên lửa đạn đạo Nga, cũng như hoạt động chiến đấu của lực lượng phòng không tại thủ đô Kiev và khu vực lân cận. Một số vụ nổ đã xảy ra, được cho là khi tên lửa Nga đánh trúng mục tiêu ở Kiev và nhà máy nhiệt điện Trypilska gần thành phố.

"Video mang đến góc nhìn hiếm hoi từ quỹ đạo về chiến dịch tập kích tên lửa mà Nga đang tiến hành nhằm vào thủ đô và hạ tầng năng lượng Ukraine", United24, nền tảng gây quỹ của chính phủ Ukraine, cho hay.

Khoảnh khắc tên lửa Nga tập kích Kiev nhìn từ không gian Khoảnh khắc Kiev bị Nga tập kích tên lửa hồi cuối tháng 12/2025. Video: Youtube/AstronautiCAST

Ukraine khi đó cho biết Nga đã sử dụng 10 tên lửa đạn đạo Iskander-M và siêu vượt âm Kinzhal, cùng 30 tên lửa hành trình các loại và 519 máy bay không người lái (UAV) trong cuộc tấn công. Không quân Ukraine tuyên bố đánh chặn được 6 quả Iskander-M và Kinzhal, cùng 23 tên lửa hành trình và 474 UAV.

Đòn tấn công rạng sáng 27/12/2025 là một trong những cuộc tập kích có quy mô lớn nhất nhằm vào thủ đô Kiev kể từ đầu mùa đông năm ngoái. Hàng loạt cơ sở năng lượng trên khắp Ukraine đã bị trúng đòn, buộc giới chức nước này cắt điện khẩn cấp ở nhiều vùng, trong đó có thủ đô Kiev.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đòn tập kích nhằm vào những nhà máy thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng và hạ tầng năng lượng mà lực lượng vũ trang Ukraine đang sử dụng, khẳng định chiến dịch để trả đũa các vụ tấn công hạ tầng dân sự Nga trước đó.

Đường bay của tên lửa, UAV Nga trong cuộc tập kích rạng sáng 27/12/2025. Ảnh: United24

Nga và Ukraine thường xuyên tập kích lãnh thổ của nhau bằng tên lửa hoặc UAV kể từ đầu xung đột. Moskva gần đây tăng cường tấn công hạ tầng năng lượng và công nghiệp quốc phòng của đối phương, trong đó nhiều lần nhắm mục tiêu vào thủ đô Kiev.

Phạm Giang (Theo ISAA, United24 Media)