Nga công bố video UAV phát hiện và theo dõi khẩu đội HIMARS Ukraine vừa khai hỏa, chỉ điểm cho tên lửa đạn đạo Iskander tập kích mục tiêu.

Truyền thông Nga hôm 20/6 công bố video từ máy bay không người lái (UAV) trinh sát tầm cao, cho thấy xe phóng đạn của tổ hợp pháo phản lực HIMARS Ukraine bị phát hiện khi khai hỏa trên cánh đồng gần làng Khotimlya thuộc tỉnh Kharkov, cách biên giới Nga hơn 30 km.

Xe hộ tống và xe phóng HIMARS sau đó di chuyển tới điểm trú ẩn trong rừng, trước khi vụ nổ lớn bùng lên ở bên cạnh và tạo ra cột khói lớn bốc lên cao. Không có dấu hiệu nổ thứ cấp, dường như do bệ phóng HIMARS đã bắn hết cơ số đạn từ trước, nhưng sức ép và mảnh văng từ đầu đạn Iskander nhiều khả năng đã gây hư hại nặng hoặc phá hủy hoàn toàn mục tiêu.

Khoảnh khắc tên lửa Iskander tập kích tổ hợp HIMARS Ukraine Khẩu đội HIMARS bị phát hiện và tập kích bằng tên lửa Iskander trong video công bố hôm 20/6. Video: Telegram/The_Wrong_Side

"Tên lửa chiến thuật Iskander đã tập kích khẩu đội HIMARS ngay sau khi nó vào nơi ẩn nấp. Đòn đánh xóa sổ xe bệ phóng, cùng phương tiện hộ tống và lực lượng vận hành chúng", tài khoản The_Wrong_Side chuyên đăng tư liệu về các đòn tập kích của Nga tại Ukraine cho hay.

Bộ Quốc phòng Nga và quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin.

Truyền thông phương Tây cho biết Ukraine sở hữu 39 xe phóng đạn HIMARS, trong đó ít nhất 3 pháo đã bị phá hủy hoàn toàn, hai tổ hợp hư hỏng và phải chuyển về Mỹ để sửa chữa trước khi Nga phát động chiến dịch tại tỉnh Kharkov hồi tháng 5.

Một số chuyên gia phương Tây nhận định pháo HIMARS hiện không đủ để Ukraine cân bằng hỏa lực với pháo binh đối phương. Lực lượng Nga dường như đã thích nghi với đòn tập kích của HIMARS, cũng như tìm phương án gây nhiễu để giảm hiệu quả của đạn rocket phóng từ tổ hợp này.

Cục diện chiến sự Nga - Ukraine. Đồ họa: RYV

Nga gần đây liên tiếp thực hiện các đòn tấn công có UAV chỉ điểm ở khoảng cách xa chưa từng thấy kể từ đầu chiến sự. Moskva cũng nhiều lần phá hủy những khí tài quý giá nhất của Kiev như bệ phóng tên lửa phòng không Patriot, NASAMS và S-300, pháo phản lực HIMARS và biên đội trực thăng vũ trang Mi-8/17 vừa hạ cánh.

Giới chuyên gia quân sự phương Tây cho rằng điều này thể hiện Nga đang rút ngắn "chuỗi tiêu diệt", giúp công kích mục tiêu nhanh, chính xác và xa hơn nhiều so với trước, đồng thời vô hiệu hóa một trong những ưu thế then chốt của Ukraine là khả năng di chuyển tự do gần tiền tuyến mà không sợ hứng đòn tập kích của đối phương.

Vũ Anh (Theo RT)