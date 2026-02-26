Khoảnh khắc tên lửa Flamingo tập kích nhà máy sản xuất Kinzhal, Iskander

Video mới công bố cho thấy tên lửa Flamingo của Ukraine lao xuống nhà máy Votkinsk tại Nga trong đòn tập kích hồi tuần trước, gây ra vụ nổ lớn.

Truyền thông Ukraine ngày 25/2 đăng video quay từ màn hình camera giám sát tại nhà máy Votkinsk ở Cộng hòa Udmurtia thuộc Nga, cho thấy tên lửa hành trình Flamingo lao xuống một xưởng sản xuất ở cơ sở này và gây ra vụ nổ lớn trong đòn tập kích hồi tuần trước.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng ngày ca ngợi cuộc tấn công. "Chúng tôi đã thực hiện đòn tập kích bằng tên lửa Flamingo nhằm vào Votkinsk, đánh trúng mục tiêu ở cách 1.400 km. Tôi coi đây là thành công thật sự đối với ngành công nghiệp nước nhà", ông nói.

Khoảnh khắc tên lửa Flamingo đánh trúng nhà máy Kinzhal, Iskander Nga Khoảnh khắc tên lửa Flamingo đánh trúng nhà máy Votkinsk trong video đăng ngày 25/2. Video: Defense Express

Lãnh đạo Ukraine từ chối tiết lộ nước này đã phóng tổng cộng bao nhiêu tên lửa trong đòn đánh, song thừa nhận rằng một số quả đã bị phòng không đánh chặn. "Điều quan trọng nhất là tất cả tên lửa phóng đi đều tới mục tiêu", ông cho hay.

Ảnh vệ tinh sau đó cho thấy một lỗ thủng lớn trên mái của một công trình thuộc tổ hợp nhà máy, nhưng chưa rõ thiệt hại cụ thể và mức độ ảnh hưởng tới dây chuyền sản xuất ở đây.

Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine hôm 21/2 tuyên bố cuộc tập kích bằng tên lửa Flamingo trong đêm đã gây ra hỏa hoạn tại nhà máy Votkinsk, thêm rằng thiệt hại cụ thể đang được xác định.

Cơ quan này khẳng định nhà máy Votkinsk chuyên sản xuất tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-24 Yars và R-30 Bulava, tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M và siêu vượt âm Kinzhal. Truyền thông Ukraine nhận định cơ sở này có thể còn là nơi chế tạo tên lửa đạn đạo mang đầu đạn siêu vượt âm Oreshnik.

Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày tuyên bố lực lượng phòng không đã bắn hạ 5 quả Flamingo, song không nêu tổng số tên lửa mà đối phương phóng. Aleksandr Brechalov, lãnh đạo Cộng hòa Udmurtia, thông báo một cơ sở tại khu vực đã bị máy bay không người lái (UAV) Ukraine tấn công, gây ra thiệt hại về tài sản và người.

Lỗ thủng trên mái xưởng sản xuất tại nhà máy Votkinsk trong ảnh vệ tinh chụp sau cuộc tập kích của Ukraine đêm 21/2. Ảnh: X/cyber_boroshno

Tên lửa hành trình Flamingo do công ty Fire Point của Ukraine sản xuất, được quảng bá là có đầu đạn nặng 1.150 kg và tầm bắn 3.000 km, xa hơn mọi loại vũ khí phương Tây viện trợ cho Kiev.

Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine tuyên bố từng tiến hành "loạt cuộc tập kích thành công" nhằm vào thao trường Kapustin Yar ở tỉnh Astrakhan bằng vũ khí tầm xa nội địa, trong đó có tên lửa Flamingo, hồi tháng 1. Tuy nhiên, ảnh vệ tinh sau đó cho thấy thiệt hại là tương đối nhỏ và chỉ xảy ra ở một số công trình phụ trợ.

