Video do Ukraine công bố cho thấy cảnh tên lửa đạn đạo Nga phát nổ ở trung tâm thành phố Kharkov, khiến ít nhất 30 người bị thương.

"Kẻ địch đã tiến hành cuộc tập kích nhằm vào trung tâm Kharkov. Hậu quả đang được làm rõ", Ihor Terekhov, thị trưởng thành phố Kharkov ở đông bắc Ukraine, ngày 2/1 thông báo.

Ông sau đó cho biết một tòa chung cư đã bị đánh trúng, khiến ít nhất 30 người bị thương, trong đó một người ở trong tình trạng nguy kịch.

"Thông tin sơ bộ cho thấy hai tên lửa đã tập kích trúng một khu dân cư bình thường, khiến một trong các tòa nhà bị hư hại nghiêm trọng", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên X, thêm rằng nỗ lực cứu nạn đang được tiến hành.

Khoảnh khắc tên lửa đạn đạo Nga phát nổ ở trung tâm Kharkov Khoảnh khắc tên lửa đạn đạo Nga phát nổ ở trung tâm Kharkov trong video đăng ngày 2/1. Video: X/Svyrydenko_Y

Ông cáo buộc Nga không muốn chấm dứt chiến sự, đồng thời kêu gọi các nước tăng cường hỗ trợ cho Ukraine để cải thiện năng lực phòng không và bảo vệ tính mạng người dân.

Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko đăng video quay từ camera trên ôtô, cho thấy khoảnh khắc tên lửa Nga phát nổ và tạo khói bụi mù mịt, khiến phương tiện trên đường phải quay đầu. Oleh Synyehubov, lãnh đạo chính quyền quân sự tỉnh Kharkov, cho biết đây là đòn đánh bằng vũ khí đạn đạo.

Trước đó cùng ngày, giới chức Ukraine cho biết Nga cũng đã tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào thành phố Zaporizhzhia trong đêm, gây ra thiệt hại trên diện rộng đối với các tòa nhà dân cư và thương mại, cũng như làm một trung tâm mua sắm bốc cháy.

Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận.

Cảnh đổ nát sau cuộc tập kích ở trung tâm thành phố Kharkov, Ukraine trong ảnh đăng hôm 2/1. Ảnh: X/ZelenskyyUa

Giới chức Nga trước đó cáo buộc Ukraine phóng loạt thiết bị bay không người lái vào khách sạn và quán cafe tại khu vực do Moskva kiểm soát ở tỉnh Kherson trong đêm giao thừa, khi ít nhất 100 dân thường đang có mặt tại đây. Đòn đánh đã khiến 27 người thiệt mạng và 31 người phải đến cơ sở y tế.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine khẳng định họ chỉ tấn công mục tiêu quân sự Nga, cáo buộc Moskva liên tục "đưa ra thông tin sai lệch và tuyên bố không đúng sự thật". Một nguồn tin từ quân đội Ukraine xác nhận với hãng thông tấn AFP rằng đã có một cuộc tập kích, song cho biết mục tiêu là một điểm tập kết quân sự không cho phép dân thường vào.

Phạm Giang (Theo United24, Kyiv Independent, TASS)