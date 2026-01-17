Khoảnh khắc Su-35S Nga mài bụng tóe lửa trên đường băng

Tiêm kích Su-35S Nga bị hỏng càng sau nhiệm vụ chiến đấu, phi công quyết định không nhảy dù và hạ cánh bằng bụng để cứu máy bay.

Video được tờ Rossiyskaya Gazeta công bố hôm nay cho thấy tiêm kích đa năng Su-35S Nga tiếp cận đường băng trong đêm, ở trạng thái không thả càng đáp. Máy bay tiếp đất bằng bụng, trượt dài trên đường băng và khiến nhiều tia lửa văng ra. Thời gian và địa điểm ghi hình không được tiết lộ.

"Sự việc xảy ra lúc 4h, khi tiêm kích vừa hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu và chuẩn bị hạ cánh. Tuy nhiên, máy bay không thể thả càng đáp, dù phi công đã thực hiện mọi biện pháp thông thường và khẩn cấp", báo Nga cho hay.

Tiêm kích Su-35S Nga mài bụng tóe lửa trên đường băng Tiêm kích Su-35S Nga hạ cánh bằng bụng trong video công bố hôm 17/1. Video: Rossiyskaya Gazeta

Tiêm kích Su-35S lúc đó mang đầy đủ cơ số vũ khí, gồm 4 tên lửa đối không tầm trung R-77, một tên lửa diệt radar Kh-31P và một số khí tài khác. Theo quy định, phi công được phép phóng ghế thoát hiểm và bỏ máy bay trong trường hợp này, nhằm tránh nguy cơ vũ khí phát nổ khi hạ cánh khẩn cấp.

Tuy nhiên, trung úy phi công quyết định cứu máy bay và thông báo với đài chỉ huy rằng "hãy sẵn sàng, tôi sắp hạ cánh".

"Máy bay dừng an toàn trên đường băng, bất chấp mọi thách thức. Các quả đạn chỉ cách bề mặt bê tông khoảng 20 cm. Phi công vẫn khỏe mạnh và đã trở lại làm nhiệm vụ. Chiếc Su-35S cùng cơ số tên lửa cũng được kiểm tra và đã tiếp tục tham chiến", báo Nga cho biết.

Các trang tin quân sự Nga chỉ ra rằng tiêm kích thuộc họ Su-27, trong đó có Su-35S, đều có giá treo vũ khí ngay dưới cửa hút khí động cơ. Thiết kế này có thể giúp hạn chế thiệt hại khung thân và động cơ máy bay trong trường hợp phải hạ cánh bằng bụng.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về video.

Su-35S là tiêm kích thế hệ 4++ của Nga, có khả năng cơ động cao và được sơn vật liệu giảm tiết diện phản xạ radar. Máy bay được trang bị nhiều thiết bị điện tử hiện đại, trong đó radar mảng pha quét điện tử thụ động (PESA) N035 Irbis-E cho phép bám bắt 30 mục tiêu ở khoảng cách 400 km và khai hỏa tiêu diệt 8 mục tiêu cùng lúc.

Không quân Nga bắt đầu biên chế dòng Su-35S từ năm 2013 và đang vận hành gần 140 chiếc. Lực lượng này đã mất ít nhất 8 máy bay Su-35S kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát, nhưng vẫn bù đắp được tổn thất nhờ tốc độ sản xuất máy bay liên tục tăng trong những năm qua.

Vũ Anh (Theo Rossiyskaya Gazeta)