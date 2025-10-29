Phóng viên Đức đăng video UAV Nga tập kích xe quân sự trong đoàn hộ tống ở tỉnh Dnipropetrovsk, khiến một quân nhân Ukraine thiệt mạng.

Sự việc xảy ra hôm 13/10 khi nhóm phóng viên thuộc tờ Welt của Đức tác nghiệp tại cánh đồng trống ở tỉnh Dnipropetrovsk, cách tiền tuyến khoảng 25-30 km, nhưng thông tin chỉ được công bố ngày 27/10. Hộ tống họ là các binh sĩ thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 42 Ukraine.

Video được trưởng đoàn phóng viên Ibrahim Naber đăng trên mạng xã hội cho thấy tiếng động cơ máy bay không người lái (UAV), dường như là mẫu Lancet, đang lao xuống. Phi cơ Nga nhắm tới xe quân sự đỗ cách nhóm phóng viên vài mét, gây ra vụ nổ và khiến phương tiện bốc cháy. Một thành viên trong đoàn hối thúc mọi người chạy tới rặng cây gần đó để trú ẩn.

Khoảnh khắc phóng viên Đức thoát chết trong đòn tập kích của UAV Lancet Khoảnh khắc UAV Lancet tập kích xe quân sự Ukraine tại tỉnh Dnipropetrovsk trong video công bố hôm 27/10. Video: Welt

Đòn tập kích khiến một binh sĩ thuộc tổ phòng không Ukraine thiệt mạng, một quân nhân khác bị thương nặng và phải cắt bỏ chân. Trưởng đoàn Naber và quay phim Viktor Lysenko bị thương nhẹ. Người phụ trách sản xuất Ivan Z. trúng mảnh đạn vào hai chân và được phẫu thuật tại bệnh viện.

Giới chức Nga chưa bình luận về thông tin.

Thống kê nguồn mở, dựa trên hình ảnh đã được xác thực, cho thấy UAV Lancet đã tấn công gần 3.900 mục tiêu của Ukraine kể từ khi thực chiến lần đầu hồi tháng 7/2022. Con số thực tế có thể cao hơn do nhiều video không được quân đội Nga công bố để bảo đảm bí mật.

Các nguồn tin quân sự và chuyên gia Ukraine cho biết Nga gần đây triển khai biến thể Lancet nâng cấp, có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách xa hơn và nâng đáng kể độ chính xác, đồng thời khó bị hệ thống tác chiến điện tử đối phương gây nhiễu.

Chuyên gia tác chiến điện tử Serhiy Beskrestnov thừa nhận lực lượng Ukraine đang đối mặt với biến thể Lancet mạnh hơn, có khả năng áp đảo những phương án đối phó UAV có sẵn.

"Các đơn vị tiền tuyến cho biết những biện pháp tác chiến điện tử truyền thống đã trở nên kém hiệu quả đối với Lancet. Chúng giờ có thể tấn công xa hơn và không phải lúc nào cũng cần UAV trinh sát dẫn đường như trước. Nhiều khả năng Nga đã dùng Lancet thế hệ mới", chuyên gia Ukraine cho hay.

Vị trí tỉnh Dnipropetrovsk và Lugansk. Đồ họa: RYV

Nguyễn Tiến (Theo Welt, AFP)