Khoảnh khắc 'loạt tên lửa Iskander-M' lao xuống Kiev

Video mới đăng cho thấy những vụ nổ lớn ở thủ đô Kiev của Ukraine, dường như do tên lửa Iskander-M gây ra trong đòn tập kích ban đêm.

AMK Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự Ukraine, hôm nay công bố video do người dân thủ đô Kiev của Ukraine ghi lại, cho thấy hàng loạt vụ nổ lớn được cho là "đòn tập kích bằng tên lửa đạn đạo Iskander-M nhằm vào hạ tầng năng lượng tại thành phố".

Tài khoản này thêm rằng 15 UAV tự sát Geran-2 đã đánh trúng một mục tiêu ở thành phố Pivdenne ở tỉnh Kharkov, miền bắc Ukraine, tạo ra những quầng lửa có thể quan sát được từ đô thị lân cận. "Ít nhất 3 phi cơ tự sát đã lao xuống ga tàu ở thành phố Lozova, trong khi 6 quả bom lượn nhắm tới khu công nghiệp phía bắc Kharkov. Chưa rõ thiệt hại cụ thể", AMK Mapping cho hay.

Khoảnh khắc loạt tên lửa Iskander-M Nga lao xuống Kiev Tên lửa Iskander-M đánh xuống Kiev trong đêm 24/10, rạng sáng 25/10. Video: X/AMK Mapping

Bộ tư lệnh không quân Ukraine sau đó cho biết Nga đã sử dụng 9 tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M cùng 62 máy bay không người lái (UAV) tự sát và mồi bẫy trong đòn tập kích vào đêm 24/10, rạng sáng 25/10.

"Các đơn vị phòng không Ukraine đã bắn hạ 4 tên lửa đạn đạo Iskander-M, đồng thời vô hiệu hóa 50 UAV ở miền bắc, miền nam và miền đông đất nước. 5 tên lửa và 12 UAV đã đánh trúng 11 địa điểm, mảnh vỡ cũng rơi xuống 4 khu vực", cơ quan này cho hay nhưng không nêu chi tiết.

Tymur Tkachenko, lãnh đạo chính quyền quân sự thủ đô Kiev, nói rằng đợt tấn công của Nga đã khiến một người thiệt mạng và ít nhất 10 người bị thương, gây hỏa hoạn một số địa điểm. "Thông tin sơ bộ cho thấy nhiều cửa sổ và xe hơi bị hư hại, hố sâu xuất hiện phía sau một khu chung cư", ông cho hay.

Hình ảnh được hãng thông tấn Reuters công bố cùng ngày cho thấy những cột khói vẫn bao trùm một phần Kiev. "Bất chấp nỗ lực cứu hỏa, một đám cháy khổng lồ vẫn hoành hành ở phía đông thành phố sau đòn đánh của tên lửa Iskander-M", AMK Mapping thông báo.

Bộ Quốc phòng Nga chưa lên tiếng về thông tin.

Một nhà kho bị cháy ở Kiev sau đòn tập kích rạng sáng nay. Ảnh: AFP

Nga và Ukraine nhiều lần tấn công hạ tầng trọng yếu của nhau, trong đó có cơ sở năng lượng và đường sắt. Hai bên cáo buộc nhau tấn công mục tiêu dân sự, đồng thời tuyên bố chỉ nhắm vào cơ sở quân sự đối phương.

Truyền thông Mỹ đánh giá Iskander-M là "vũ khí đáng sợ và hiệu quả nhất" của Nga trong xung đột với Ukraine và chỉ có tổ hợp phòng không Patriot đủ khả năng đối phó chúng. Tuy nhiên, các chuyên gia Ukraine và phương Tây thừa nhận Nga đang liên tục cải tiến tên lửa Iskander-M, khiến các tổ hợp phòng không Patriot chỉ chặn được 6% mục tiêu.

Cổng thông tin Militarnyi của quân đội Ukraine hôm 23/10 công bố loạt tài liệu được cho là do tình báo nước này thu được, cho thấy Bộ Quốc phòng Nga đã đặt mua 1.232 tên lửa đạn đạo Iskander-M với cấu hình đầu đạn khác nhau để nhận bàn giao trong năm 2024-2025.

Bên cạnh đó, quân đội Nga dường như còn đặt hàng 18 quả đạn mang định danh "9M723-2", được cho là phiên bản Iskander-1000 có tầm bắn lên tới 1.000 km, gấp đôi dòng Iskander-M hiện nay, và dự kiến tiếp nhận toàn bộ trong năm 2025.

Như Tâm (Theo Reuters, Kyiv Independence)