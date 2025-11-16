Nga công bố video UAV Geran-2, tên lửa Iskander-M tập kích mục tiêu được cho là bệ phóng thuộc tổ hợp HIMARS và Neptune của Ukraine tại tỉnh Dnipropetrovsk.

"Tên lửa đạn đạo Iskander-M và máy bay không người lái (UAV) đã đánh trúng hai bệ phóng thuộc tổ hợp tên lửa bờ Neptune, cùng một pháo phản lực HIMARS triển khai gần làng Vasilyevskoye ở tỉnh Dnipropetrovsk", Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm nay.

Truyền hình quân đội Nga sau đó công bố hình ảnh từ cảm biến ảnh nhiệt trên UAV trinh sát, cho thấy những mục tiêu được cho là xe chiến đấu HIMARS và hai bệ phóng tên lửa Neptune.

Khoảnh khắc Iskander, UAV Nga tập kích 'bệ phóng HIMARS, Neptune' UAV, tên lửa Nga tập kích "bệ phóng HIMARS, Neptune" của Ukraine trong video công bố hôm 16/11. Video: Zvevda

UAV Geran-2 tiếp cận mục tiêu đầu tiên rồi bổ nhào và phát nổ, đồng thời gây ra đám cháy ở gần đó.

Đòn đánh tiếp theo được thực hiện bằng tên lửa Iskander-M, nhằm vào vị trí có hai điểm sáng nằm sát nhau. Quả đạn lao xuống và kích hoạt đầu đạn nổ mạnh, khiến quầng lửa, sóng xung kích và mảnh văng trùm xuống khu vực mục tiêu. Hàng loạt mảnh vỡ văng lên cao, trong khi một vật thể gần hiện trường cũng bốc cháy.

Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin.

Bộ tư lệnh không quân Ukraine cùng ngày thông báo Nga rạng sáng nay tập kích nước này bằng một tên lửa đạn đạo Iskander-M cùng 176 UAV tự sát và mồi bẫy. "Các đơn vị phòng không đã bắn hạ 139 phi cơ. 37 UAV đã đánh trúng 14 địa điểm, mảnh vỡ cũng rơi xuống hai nơi khác", cơ quan này cho hay, nhưng không đề cập đến tên lửa Iskander-M.

AMK Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự Ukraine, nói rằng quân đội Nga hôm nay phóng một tên lửa đạn đạo Iskander-M từ vùng Krasnodar nhằm vào khu vực Mykolaivka thuộc tỉnh Dnipropetrovsk. "Đã xảy ra một vụ nổ mạnh, tiếng động có thể nghe thấy từ nhiều thành phố lân cận", tài khoản này cho hay.

Thông tin được công bố hai ngày sau khi Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine tuyên bố đã sử dụng vũ khí nội địa, trong đó có tên lửa hành trình Neptune và UAV, để tấn công thành phố cảng Novorossiysk ở vùng Krasnodar, miền nam Nga.

Quân đội Ukraine tuyên bố đã gây thiệt hại với hạ tầng giá trị tại cảng, kho dầu Sheskharis, bệ phóng của hệ thống S-400 và một kho chứa tên lửa, gây ra nổ thứ cấp và hỏa hoạn.

Tờ Kyiv Independent ngày 15/11 dẫn nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) khẳng định cuộc tập kích đã phá hủy "4 bệ phóng và hai radar 96N6, 92N6 thuộc tổ hợp S-400". Nguồn tin cũng cung cấp ảnh vệ tinh chụp hiện trường sau sự việc, cho thấy dấu vết hư hại ở vị trí từng đặt 4 bệ phóng S-400, song không thể xác định thiệt hại cụ thể với trận địa này.

Thanh Danh (Theo Zvevda, Kyiv Independent)