Không lâu sau khi khai hỏa, bệ phóng "Thần biển" của Ukraine bị tên lửa đạn đạo Iskander-M tập kích, khiến một quả đạn trong ống phóng tự kích hoạt.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 29/8 công bố video cho thấy máy bay không người lái (UAV) phát hiện một bệ phóng tên lửa hành trình R-360 Neptune (Thần biển) của Ukraine gần khu dân cư Lyubitskoye, tỉnh Zaporizhzhia.

Video cho thấy bệ Neptune phóng một quả đạn, sau đó tên lửa đạn đạo Iskander-M lao tới gần vị trí này. Vụ tập kích làm bệ Neptune bị hư hại và kích hoạt một quả đạn đã được nạp vào ống phóng. Theo Bộ Quốc phòng Nga, 10 binh sĩ Ukraine thiệt mạng trong vụ tập kích.

Khoảnh khắc Iskander tập kích bệ tên lửa Thần biển Ukraine Khoảnh khắc bệ phóng Neptune của Ukraine bị tên lửa Iskander-M Nga tập kích trong video công bố ngày 29/8. Video: BQP Nga

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Trong thông báo ngày 28/8, Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho biết Nga phóng 598 UAV dòng Geran và phi cơ mồi bẫy, hai tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, 9 tên lửa đạn đạo Iskander-M và 20 tên lửa hành trình Kh-101 tập kích nhiều mục tiêu ở nước này.

Phòng không Ukraine thông báo bắn hạ 563 UAV các loại, một tên lửa Kinzhal, 7 tên lửa Iskander-M và 18 quả đạn Kh-101, song bỏ lọt số phi cơ và tên lửa còn lại. Theo không quân Ukraine, UAV và tên lửa Nga đánh trúng 13 địa điểm, mảnh vỡ rơi xuống 26 khu vực.

Ukraine lần đầu công bố tên lửa hành trình Neptune vào năm 2014, song vũ khí này không được chú ý cho tới khi Kiev tuyên bố dùng nó để đánh chìm tuần dương hạm Moskva. Tên lửa có tầm bắn khoảng 300 km, mang đầu đạn nặng 150 kg.

Biến thể tăng tầm Neptune được giới thiệu ngày 24/8, dài hơn khoảng một mét so với bản nguyên gốc, dường như mang nhiều nhiên liệu hơn để tăng tầm bắn. Ukraine tuyên bố biến thể Neptune dài có thể đánh trúng mục tiêu cách 1.000 km.

Vị trí khu dân cư Lyubitskoye, tỉnh Zaporizhzhia. Đồ họa: RYV

Nguyễn Tiến (Theo RIA Novosti, Zvezda, AP)